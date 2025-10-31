鄭麗文稱普丁非獨裁者 黃國昌：每個人對自己評價負責

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

準國民黨主席鄭麗文日前接受外媒德國之聲專訪時，說出俄羅斯總統普丁並不是獨裁者，是民主選出來的領袖，是民主選舉產生的。民眾黨主席黃國昌今（1）日被問到此事，是否擔心未來藍白黨團在一些政策上或立場會有扞格之處？黃國昌直言不會，每一個政黨，每一個政治人物，對世界上其他不同國家的元首或者是政治人物的評價，那個是每一個人對自己的評價負責任的問題。

民眾黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌說，因為目前跟國民黨在討論國會有關於法案的事項，到目前為止沒有什麼法案牽涉到俄國，也沒有什麼法案牽涉到烏克蘭。那每一個政黨，每一個政治人物，對世界上其他不同國家的元首或者是政治人物的評價，那個是每一個人對自己的評價負責任的問題。民眾黨團的立場向來非常的清楚，就是務實理性科學，就事論事。從去年的國會改革法案，財劃法等等，這個都是我們有共同的價值、共同的目標，在國會裡面合作推動法案最具體的例子。

黃國昌說，這些法案都攸關民生，都攸關人民的福祉，沒有牽涉到純粹的是什麼意識形態，或者想法不一樣的爭執。他們過去這樣子做，現在這樣子做，未來還是本於相同的的原則態度，繼續的在國會裡面推動福國利民的法案。那至於說在國會之外，政黨要有更進一步的合作，目前民眾黨也非常負責任的、非常腳踏實地的在推動聯合政府的理論。那當然鄭麗文將在11月1號應該就會就任，那她就任了之後，也期待跟新任的國民黨鄭主席能夠針對聯合政府的理念、外國實踐的經驗，以及台灣可以借鏡的地方，大家更深入的交換意見。



