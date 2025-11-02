鄭麗文稱普丁非獨裁！王婉諭：對威權獻媚向世界傳遞親中危險訊息

國民黨新任黨主席鄭麗文今就任，並發表就職演說。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 主導侵略烏克蘭的俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）長年掌控政治與經濟資源，去年以「88%」得票率連任第5任期，國民黨主席當選人鄭麗文接受德國之聲專訪時指稱：「普丁不是獨裁者，而是民主選出來的領袖」，引發輿論譁然。對此，時代力量黨主席王婉諭示警，鄭麗文這場訪問從頭到尾都在替威權政體找台階、為中國的立場鋪路，台灣最大在野黨的領袖在德國的公共媒體上不斷對威權獻媚、對民主退讓，這不只是失言，而是一種輸誠，向世界傳遞「親中」的危險訊息。

廣告 廣告

王婉諭在臉書發文寫道：「如果把名字遮起來，你可能會以為這段話出自俄羅斯政府、或中共官媒發言人。但不是，這是中國國民黨主席鄭麗文，接受《德國之聲》專訪時，親口說出的話。我知道，許多人看完這段訪談，只記得他對普丁的詮釋很離譜。但其實更可怕的，是在這整場訪談裡，他對『台灣、中國』的敘事，幾乎與中共口徑如出一轍。這不只是個人的失言，而是一個政治訊號：台灣第一大在野黨的主席，選擇在外媒鏡頭前，向世界傳遞『親中』的危險訊息。」

王婉諭回顧：「一開始，德國之聲的記者問到：你說想和習近平見面，你想跟他談什麼？鄭麗文回答：『第一個，我們必須要化解過去的歷史歧見跟矛盾，第二個當然就是要堆疊跟累積越來越多的善意』、『就是和平、和平、和平。我們要避免一切可能挑起軍事衝突跟矛盾的所有言行，我們通通都要把它化解』，這句話是不是很耳熟？沒錯，這正是中共在閱兵時、在國際場合裡最常掛在嘴邊的口號。但我們必須問：和平的代價是什麼？今天不想要和平的，是台灣嗎？」

王婉諭質疑：「一個頻繁軍演、軍機繞台、軍艦封鎖的國家，真的想要和平嗎？台灣從未挑釁，也未曾製造麻煩。作為最大在野黨的主席，難道看不出兩岸之間，誰才是侵略者嗎？接著記者追問：你反對持續增加國防預算到GDP的5%，這跟你講『不放棄武力保衛台灣』的決心，好像也有一點矛盾？鄭麗文回答：『你知道排擠了多少其他的預算嗎？全世界哪個國家願意把 GDP 5% 花在國防上？』當然沒有任何國家願意。」

王婉諭強調，鄭麗文不敢說的是，為什麼以色列國防支出佔比8.8%，波蘭逼近5%，就連烏克蘭在戰前，佔比也超過5%？因為這些國家，都面臨戰爭或侵略的威脅。台灣面對的，更是全世界最有影響力的威權政府。而他們最希望看到的，就是台灣自己解除武裝。所以，鄭麗文這套「不要浪費錢在國防、要發展民生」的說法，正是中共黨媒新華社宣傳「一國兩制台灣方案」時最常使用的語句。

王婉諭接著提到，當記者問如何看待「一國兩制」台灣方案，鄭麗文說：「經過幾十年的歷史的隔離，兩岸的分歧當然很大」、「所以這才是我說的，我們要展現善意跟誠意，努力的去化解。」、「在文化上、在歷史上，我們也都是中國人。」、「不再把中國視為我們的仇敵，而是我們本來就承繼的資產。」她非常清楚「一國兩制」在台灣是政治毒藥。所以她不敢正面承認，只用「化解分歧」包裝，但這正是中共最想聽到的話。

王婉諭表示，因為在接受「一國兩制」之前，鄭麗文的階段性目標，是讓台灣人先接受「兩岸同屬一中」。而這正是國民黨從「一中各表」一步步倒退成「只剩一中」的過程，中華民國也在這樣的論述裡被逐漸稀釋。在「一國兩制台灣方案」的基礎上，記者再追問，前總統馬英九說這沒有得談的原因，就是因為台灣人不想變成香港。這時候，鄭麗文突然很肯定地說：「我知道他沒有要把我們變成第二個香港」、「但是台灣很有可能變成是第二個烏克蘭」。

王婉諭指出，中共知道香港已經成為最壞的示範，所以他們要換個說法：「不會變香港，但你可能變烏克蘭。」一邊安撫、一邊威脅，這正是中共長期的語言戰術，鄭麗文卻在他們的節奏下配合演出。當記者指出普丁才是戰爭的加害者時，鄭麗文打斷說：「普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。」甚至補了一句：「國際政治，我比你熟多了。」「是北約一而再、再而三的東擴，才這是今天烏克蘭爆發戰爭最核心的理由」、「北約有很多政治上面的宣傳， 都不是事實」。

王婉諭續指：「這完全是俄羅斯、中共、北韓近年的宣傳主軸：都是西方民主陣營的錯。劍橋國際關係碩士的鄭麗文不可能不懂。把加害者當成被害者；把統治二十幾年的普丁說成民主領袖；把沒有媒體自由、沒有言論自由的俄羅斯當成民主國家。她絕對是有意的。這場訪問從頭到尾，沒有一絲台灣主體性的論述。每一段回答，都在替威權政體找台階、為中國的立場鋪路。」

王婉諭直言：「一個台灣最大在野黨的領袖，在德國的公共媒體上，不斷對威權獻媚、對民主退讓。這不只是失言，而是一種輸誠。而這，絕對不是台灣該向世界傳達的資訊。鄭麗文上任至今，顯然沒有打算修正他的路線。台灣社會不能繼續被他帶入這種一中框架裡。一個國家可以有不同的政黨、不同的路線，但不能有人，把國家的尊嚴與主體性，拿去向威權換掌聲。台灣社會必須更清楚地告訴世界：我們要的和平，是建立在尊嚴與安全之上，不是屈服與沉默之下。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鄭麗文否認普丁是獨裁者 蕭旭岑：怎麼沒人去指責川普

鄭麗文高喊「普丁不是獨裁者」矢板明夫：無疑會動搖外界對台信任