鄭麗文稱普丁「不是獨裁者」惹議 陳冠廷遺憾：民主不能被扭曲

照片來源：陳冠廷臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

準國民黨主席鄭麗文在接受《德國之聲》專訪時表示，普丁並不是獨裁者，引發社會議論。民進黨立委陳冠廷今（31）日表示，對鄭麗文稱普丁「非獨裁者」等評論，感到痛心與遺憾，他強調民主不能被扭曲、國防決心必須落實行動；立委郭國文則認為，鄭麗文在德國之聲的專訪堪稱是「災難級」，可以看到赤化的鄭已走上中共戰狼路線。

陳冠廷指出，普丁長期透過操弄選舉、迫害政敵、箝制媒體與司法體系，早已摧毀民主制度根基；這種「以民主之名行威權之實」的統治手法，早已被國際社會一致認定為獨裁體制的典型案例。

廣告 廣告

陳冠廷強調，鄭麗文作為我國主要政黨的領導人，若對此做出模糊或錯誤的詮釋，不僅與國際共識背離，更可能損害台灣在民主陣營中的信譽與價值定位。此外，針對鄭麗文聲稱「不放棄以武力保衛台灣」，卻反對將國防預算提升至國內生產毛額（GDP）5% 的言論，陳冠廷直言，防衛決心不能只是口號。

「如果口頭上主張保衛台灣，卻在實際政策上反對強化國防資源，這樣的矛盾態度，只會削弱外界對台灣戰略誠信的信任。」陳冠廷表示，台灣正面臨威權主義擴張與區域安全挑戰，唯有強化自主防衛能力、確保國防資源充足，才能真正維護和平、避免戰爭。

身為台灣與烏克蘭國會議員友好協會會長，陳冠廷進一步指出，烏克蘭的今日，就是民主世界低估威權代價的明證；當面對威脅時，模糊的價值與遲疑的決心，永遠無法換來真正的和平。

此外，郭國文則認為，鄭麗文在德國之聲的專訪堪稱是「災難級」，可以看到赤化的鄭麗文走上中共戰狼路線，還對於主持人提出的質疑一律迴避，並開始人身攻擊。他說，走「紅」的鄭麗文開始到處攻擊民主，​認知如此扭曲竟然還可以選上最大在野黨的黨主席，可預見在其帶領下的國民黨將變得極端。

郭國文也說，可笑的是，國民黨前一個黨主席朱立倫因為力挺效仿納粹的行為，跟德國在台協會互批；下一任黨主席鄭麗文為了挺獨裁者，對德國之聲的主持人口出惡言，前後兩任的黨主席都有如此脫序的行為，赤化的國民黨離台灣人越來越遠了。

照片來源：陳冠廷臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

人權會發表《兩公約》獨立評估 點名禁酷刑、廢死刑、移工與原民保障

李坤城批訂閱制消費陷阱多 3部會承諾檢討電商定型化契約

【文章轉載請註明出處】