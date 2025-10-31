鄭麗文稱普丁「不是獨裁者」 陳冠廷批：背離國際共識

新任國民黨主席鄭麗文接受外媒《德國之聲》專訪時，宣稱俄羅斯總統普丁「不是獨裁者」。（資料照片／李智為攝）

新任國民黨主席鄭麗文接受外媒德國之聲（Deutsche Welle）專訪時宣稱俄羅斯總統普丁「不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，對此，民進黨立委、台灣與烏克蘭國會議員友好協會會長陳冠廷今天（31日）表示，鄭麗文的說法背離國際共識，可能損害台灣在民主陣營中的信譽與價值定位。

對於鄭麗文指普丁非獨裁者、是民選領袖，陳冠廷發出新聞稿表示，感到深切的痛心與遺憾。

陳冠廷指出，普丁長期透過操弄選舉、迫害政敵、箝制媒體與司法體系，早已摧毀民主制度的根基。這種「以民主之名行威權之實」的統治手法，早已被國際社會一致認定為獨裁體制的典型案例。

陳冠廷說，鄭麗文作為台灣主要政黨的領導人，若對此做出模糊或錯誤的詮釋，不僅與國際共識背離，更可能損害台灣在民主陣營中的信譽與價值定位。

此外，針對鄭麗文聲稱不放棄以武力保衛台灣，卻反對將國防預算提升至國內生產毛額（GDP）5%的言論，陳冠廷直言，防衛決心不能只是口號。如果口頭上主張保衛台灣，卻在實際政策上反對強化國防資源這樣的矛盾態度，只會削弱外界對台灣戰略誠信的信任。」

陳冠廷表示，台灣正面臨威權主義擴張與區域安全挑戰，唯有強化自主防衛能力、確保國防資源充足，才能真正維護和平、避免戰爭。

身為台灣與烏克蘭國會議員友好協會會長，陳冠廷說：烏克蘭的今日，就是民主世界低估威權代價的明證。「當我們面對威脅時，模糊的價值與遲疑的決心，永遠無法換來真正的和平。」



