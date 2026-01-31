鄭麗文稱柯心靈受創 柯文哲：在監獄裡有時間自由能想很多事沒有創傷

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲日前說，藍白合也可為「藍白分」，分工合作，但在被追問藍白分可能變「分手」？柯則說「世界上什麼事都有啊」，但國民黨朋友們每個都很玻璃心。國民黨主席鄭麗文則回，目前藍白合作非常穩定，但因柯文哲這段時間被關在牢裡，所以對藍白合作經驗還停留在2024年總統大選，難免有比較負面的經驗、心靈受創很深。對此，柯文哲今（31）日回應，在監獄裡沒有空間自由有時間自由，可以想很多事，沒有什麼心理創傷。

廣告 廣告

民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／方炳超攝）

柯文哲上午前往南門市場發春聯，接受媒體聯訪，被問到鄭麗文的說法，柯文哲說，對他來講，在監獄裡面，沒有空間的自由，有時間的自由，所以可以想很多事情，對不對？沒有什麼心理創傷啦，「我發現出來旁邊人都比我創傷更嚴重。反正是我最沒有創傷的。」

而今天柯文哲來到中正萬華選區，媒體也問，國民黨議員應曉薇的女兒應佳妤，也有貼出過KP徽章，許多的民眾黨的小草也對應佳妤是很友善的，未來會有機會來支持這個應佳妤嗎？還是說就是一樣是唯一支持吳怡萱？柯文哲回應，那他當然是唯一支持吳怡萱的，這是民眾黨在這個地方就只有提名這一席啊，所以唯一支持吳怡萱。



更多FTNN新聞網報導

批蔣萬安政策引藍回擊 柯文哲喊回歸政策討論：如果要100%一致就是北韓

從顧台灣9支箭到內鬥3支箭：民眾黨議員選戰內戰射穿自己

2026選戰找蔣萬安站台？ 許甫、吳怡萱請辭黨職：柯文哲就是老母雞

