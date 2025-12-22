鄭麗文稱立委去中國又怎樣：妖魔化兩岸交流是對台灣沒自信

鄭麗文指立委去中國又怎樣，不應該妖魔化兩岸交流。資料照 廖瑞祥攝



國民黨主席鄭麗文今（22日）晚赴東吳大學政治學系演說「國民黨的改革與青年參政之路」，東吳大學政治系副教授陳方隅等嗆辣批藍委赴中、鄭消費同志且國民黨路線髮夾彎，鄭麗文答覆說，立委也是人，不能去中國嗎？台灣這麼多人到中國經商、旅遊、念書，現在要恢復到兩岸不能有任何往來嗎？台灣商人都可以到北韓做生意，怕什麼？去了中國又怎樣？為何要對台灣沒自信、妖魔化中國？

鄭麗文說，前總統馬英九從選市長到執政八年，一路被指控賣台集團，到今天台灣被賣掉了嗎？兩岸交流那八年，這麼多陸客來台，有被「第五縱隊」攻破了嗎？很多東西都是無中生有，自己想出來的，如果這麼害怕，建議大家到中國去走一趟，回來可能會改變很多看法。

鄭麗文說，應該欣賞包容不同文明，非貶低別人的文明、批評是野蠻的，那就叫做狹隘。她說，馬英九執政八年裁軍，是因為要改成募兵制，美國也是募兵制，難道募兵制等於不防衛台灣？她不喜歡反智的討論。

被問到中國介選等議題，鄭麗文說，若各位相信抖音上面講的，她和綠委王世堅都訪問中國好幾次回來了，抖音裡面、網路上很多AI生成的都不是事實，其中介紹她老公竟稱神秘億萬富翁，都是假的，她連解釋和澄清都懶得，這就是網路現象，大家都要學習、適應，台灣沒有中國介選問題，不要無限上綱到國安層次。

鄭麗文表示，自己很少去中國，她和中國也很不熟，過去當行政院發言人就不能去中國，卸任後管制三年也不能去，當立委遇到疫情等，因此很少去中國，也很少去交流。

近期藍委陳玉珍、翁曉玲等赴中國參加廈門台商活動遭指控「接旨」反軍購，鄭麗文說，立委不能去中國大陸嗎？立委也是人，不能去中國嗎？台灣這麼多人到中國經商、旅遊、念書，現在要恢復到兩岸不能有任何往來嗎？台灣商人都可以到北韓做生意，怕什麼？去了中國又怎樣？為何要對台灣沒自信、妖魔化中國？

