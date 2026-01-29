鄭麗文稱美國是恩人 張亞中超怒要求收回

▲國民黨主席鄭麗文說，美國曾是我們的恩人，但中國大陸是我們的親人。（圖／記者嚴俊強攝，2025.12.24）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文28日在中常會致詞，稱不會在中美間選邊站，「美國是我們的恩人，大陸是我們的親人」。孫文學校總校長張亞中對此嚴正抗議，通批鄭麗文隨便認恩人，「這樣的論述，不僅在歷史事實上站不住腳，在國際政治的現實中，更是嚴重誤判局勢，甚至可能誤導台灣走向高度危險的戰略方向。」

張亞中指出，美國從來不是任何國家的「恩人」，而是一個始終以自身國家利益為最高原則行事的強權國家。將國際政治中的利益交換包裝為「感恩敘事」，不僅扭曲事實，也對台灣社會造成嚴重誤導，甚至傷害國家尊嚴。

他回顧歷史表示，美國在多個關鍵時刻，並未守護中華民國或台灣，反而選擇切割、犧牲或利用。包括國共內戰後，美國發表《對華白皮書》，公開宣告不再對中華民國政府負責；在金門、馬祖防衛問題上，美國也曾明確表態不協防，顯示台灣安全在其戰略中可被切割與交易。

張亞中進一步指出，「台灣地位未定論」正是美國率先提出並長期操作的戰略工具，其目的在於保留戰略模糊空間，卻實質傷害中華民國的國家地位與法理基礎。此外，1978年美國宣布與中華民國斷交前，僅在數小時前才通知政府高層，形同對盟友的輕蔑對待，毫無「恩情」可言。

在經貿層面，他指出，美國過去多次以貿易法301條款對台施壓，近年更以高關稅與產業政策要求台灣讓步；在整體對中政策中，台灣長期被視為棋子與籌碼，而非真正的戰略主體。

張亞中也批評，美國一方面要求台灣對美投資高達5,000億美元，將半導體產業鏈移往美國，另一方面又要求台灣大幅提高國防特別預算，採購大量美製武器，卻未清楚交代交期、性能與實際防衛效益，質疑台灣是否正被視為風險承擔者與戰略耗材。

他表示，更令人憂心的是，當美國政要頻頻將台灣形容為「供應鏈風險區」與「兵凶戰危之地」，國內竟仍有人高喊「美國是恩人」，且出自國民黨主席之口，令人難以理解，也對國民黨的對外論述方向深感不安。

張亞中強調，若國民黨主席真心認為美國是台灣的恩人，未來便難以合理質疑美國對台提出的軍事與財政要求；若僅是隨口發言，則更顯輕率與不負責任。他直言，相關論述已不只是膚淺，而是具有高度風險，要求鄭麗文立即收回相關言論並對社會道歉。

