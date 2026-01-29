鄭麗文稱美國是恩人 綠黨團酸：散播疑美論豈不是恩將仇報？

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱（左一）。（王千豪攝）

國民黨主席鄭麗文28日在中常會上表達不願在美中之間選邊站，更稱「美國是我們的恩人，大陸是我們的親人」。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（29）天表示，鄭麗文說美國是恩人，卻又大舉散播疑美論，這豈不是恩將仇報嗎？或是打著反美旗幟去質疑美國對台灣的軍售，呼籲鄭千萬不要恩將仇報。

民進黨立委范雲表示，如果鄭麗文認同中國是親人的話，每天情緒暴力、武力暴力，這就是家暴，也就要國家介入，而國家之間的暴力，就是由國際介入了，但鄭麗文什麼時候對家暴的親人有過任何一絲譴責？甚至站在家暴方譴責受害者，「家暴不應該跟施暴者站在一方」。

鍾佳濱表示，中國一天到晚派軍共機、共艦擾台，在台灣人心目中是敵人，但鄭麗文居然會把敵人比喻成親人，別忘了中共跟解放軍就是威脅台灣國家安全的敵人，儘管兩岸人民希望和平交流，但只要大陸國家主席習近平一天不放手、只要國台辦一天不停止嗆聲，只要解放軍的軍機共機共艦不停止擾台，怎麼可能把這樣的敵人當作親人呢？難道鄭麗文是要認賊做父嗎？

至於鄭麗文稱美國是恩人，鍾佳濱直言，大可不必，任何國家是平等往來，我方有益於對方，對方有益於我方，大家就平等交往、共同互惠。他也反問，鄭麗文說美國是恩人，卻又大舉散播疑美論、仇美論，這豈不是恩將仇報嗎？或是打著一個反美的旗幟去質疑美國對台灣的軍售，呼籲鄭麗文千萬不要認賊作父，也千萬不要恩將仇報。

