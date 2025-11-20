鄭麗文稱藍加白是主流民意 學者揭兩問題：台灣民主的悲劇

記者李鴻典／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨（19）天舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，定調藍白合作。鄭麗文說，藍加白無疑是台灣主流最新民意，帶給人民最好政策、最好團隊、最佳治理；對此，有學者直言，這兩黨的存在是台灣民主的悲劇就是了。

藍白合「鄭黃會」，民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨主席鄭麗文（右）（圖／記者鄭孟晃攝影）

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元指出，鄭麗文這樣的說法有兩個問題，分別對應不同的前提假設：

1. 假如國民黨跟民眾黨的「政策立場」一致（目前在立院上幾乎看不出差異），則投籃等於投白，所以藍加白在立委不分區跟總統候選人的選票上的確過半數。

廣告 廣告

2. 假如國民黨跟民眾黨的「政策立場」有差異（至少黃國昌跟民眾黨內部有要強調他們是不一樣的，雖然口嫌體正直），則藍白合作不能用加法來看，因為這好比是說台灣喜歡「滷肉飯或牛肉麵」是主流民意一樣的道理，但喜歡滷肉飯的人並不一定喜歡牛肉麵。

葉耀元說，這就是為什麼在2023年時總統大選的藍白合鬧劇，他一點都不擔心；不管他們是會合還是不會合，因為屆時柯粉跟國民黨的支持者有不少距離。

但黃國昌領導的民眾黨就不確定會怎麼樣了，因為他的專長是去吸收那些為反而反的民眾，而且他跟柯文哲不同，他可以用位子「讓他安靜」。

葉耀元也說，不管是哪一個前提假設為正確，都覺得這兩黨的存在是台灣民主的悲劇就是了。

更多三立新聞網報導

斷言藍白合不會成功！吳思瑤20字狠批「鄭黃會」：兩人政治信用薄弱

黃國昌送鄭麗文燈泡 吳靜怡酸他沒料：民眾黨永遠像個第三者

這次藍白合怎麼演？他憶「2023不到2個月破局」：換黃國昌聲量延續

何鷹鷺遭停職 王時齊嗆國民黨：統一不就是你們的路線？

