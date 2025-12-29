鄭麗文稱見習近平有戰略意義 綠營批無視軍演配合統戰操作

中共今天(29日)無預警宣布對台軍演，民進黨發言人吳崢表示，與此同時，國民黨主席鄭麗文接受媒體專訪時高調宣稱明年上半年「以北京為優先」出訪，並直言會見中國國家主席習近平具有「重大戰略意義」，凸顯鄭麗文無視共軍軍演，已清楚暴露國民黨對中的真實立場，不只是交流，而是向中國傳遞政治訊號，配合統戰操作。

國民黨主席鄭麗文日前受訪時提到計劃於明年上半年赴中訪問，並期望能與中國國家主席習近平「鄭習會」。鄭麗文今天(29日)接受廣播節目「千秋萬事」專訪時再指，將以北京為優先，之後再赴美國訪問，並直言會見中國國家主席習近平具有「重大戰略意義」。

廣告 廣告

對此，民進黨發言人吳崢表示，面對中國持續軍演與武力威脅，鄭麗文高調宣示「先北京、再美國」，甚至強調見習近平「具有重大戰略意義」，顯示國民黨兩岸路線就是一切以北京為優先，完全忽視台灣安全與尊嚴。

吳崢批評，「雙城論壇」才剛落幕，解放軍隨即宣布對台軍演，台北市長蔣萬安在論壇中高喊的「雙城好、兩岸好」換來的卻是戰機呼嘯、軍演壓境，難道這就是中國送給蔣萬安的伴手禮？

吳崢進一步指出，從日前翁曉玲等多名國民黨立委黑箱赴中、拒絕交代行程，再到阻擋赴中申報揭露法案與杯葛國防、國安法案，國民黨一邊向北京靠攏、一邊削弱台灣防衛能力，早已形成清楚且危險的政治脈絡。在這樣的背景下，人民如何相信所謂的「鄭習會」沒有沒有任何政治前提與交換條件？

吳崢強調，國民黨身為台灣主要在野黨，任何與中國的接觸與交流，都不應配合中國對台統戰操作，更不應把台灣的民主、安全與主權當成可以與中國交換的政治籌碼。