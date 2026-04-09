鄭麗文稱訪中為「和平之旅」 解放軍卻發文喊要有打仗憂患 他嘆：完全不給國民黨面子

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國民黨主席鄭麗文將此次訪中行定調為「和平之旅」。（圖為鄭麗文與中國國台辦主任宋濤共同搭乘高鐵前往南京） 圖：國民黨/提供

[Newtalk新聞] 受中共中央總書記習近平之邀，國民黨主席鄭麗文7日啟程訪中，並將此行定調為「和平之旅」。儘管國民黨如此定調，惟中共並非如此設想，中國人民解放軍對台作戰主力之東部戰區司令員楊志斌昨（8）日就在中共機關報表示，要糾治「和平積弊」，並時刻保持箭在弦上、引而待發的高度戒備狀態。對此，政治工作者周軒就酸，中共此舉打臉國民黨所謂和平之訴，絲毫不留情面。

鄭麗文7日行前記者會表示，此行前往中國訪問，就是要讓國民黨給全世界看到，不是台灣單方面的期待和平，而是讓大家相信，想透過對話交流，可化解所有歧見的誠意和決心。

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中國人民解放軍東部戰區司令員楊志斌8日在中共中央黨校機關報《學習日報》發表名為「高質量推進作戰能力建設取得決定性進展」署名文章。 圖：翻攝自澎湃新聞網

不過，楊志斌昨日在中共中央黨校機關報《學習日報》發表名為「高質量推進作戰能力建設取得決定性進展」署名文章。內文提及，解放軍要嚴肅整治虛假備戰，深入糾治「和平積弊」，並在當前國際局勢動盪、軍事衝突頻發局勢下，催生打仗憂患，同時始終保持箭在弦上、引而待發的高度戒備狀態，更強調各級黨政軍須為真想打仗的事情、真謀打仗的問題、真抓打仗進行準備。

其中，「和平積弊」一詞之出現，係在中國人民解放軍機關報《解放軍報》名為「破除和平積弊 提升備戰打仗能力」一文中，內文中強調解放軍必須進一步提升備戰打仗能力，同時提及「在我國家門口生戰生亂的可能性不能排除，因外部因素使我國面臨局部戰爭或武裝沖突的可能性依然存在」等語，強調解放軍必需徹底破除和平積弊，始終扭住練兵備戰這環節，全面提高打贏本領。

對此，周軒表示，人家解放軍從來就不認為有什麼「和平，才能躺平」的奇怪論點。而鄭麗文前腳才剛剛對台灣人說「和平，才能躺平」，解放軍後腳馬上就不演了告訴你，他們相信的是不能用和平麻痺作戰的思想。「國民黨跟鄭麗文，幫著中共騙台灣人，也騙倒了自己，可憐阿。」

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