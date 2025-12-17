鄭麗文稱賴清德「拆解憲政秩序」 吳崢反批：藍白就是罪魁禍首

民進黨發言人吳崢稱藍白就是罪魁禍首。(資料畫面)

行政院長卓榮泰宣布不副署立法院三讀的《財劃法》版本。國民黨主席鄭麗文表示，總統賴清德正拆解憲政秩序，將國家從「法治」帶回「人治」，從「民主」帶向「獨裁」。對此，民進黨發言人吳崢反批，國民黨強行通過國會擴權法案違憲後，再修憲訴法癱瘓憲法法庭，如今情勢，「藍白就是罪魁禍首，鄭麗文還有臉講憲政？」

國民黨主席鄭麗文昨（16日）晚間在臉書發文表示，總統賴清德的政績只有大罷免，民進黨包裝為「民團社運」發動無差別大罷免，期間造謠預算、操縱媒體風向，甚至由政院高層下令預算「解凍案不送」，只為替罷免輿論添油加火。同時，民進黨更在非選舉期間調整檢方績效標準，引導檢調追殺在野黨和其支持者，對執政黨則輕輕放下。

鄭麗文認為，當代表多數民意的在野黨被稱為「獨裁」；當生效的法律只因總統不喜歡就作廢；當黨務會議凌駕國會決議；當國家最高救濟機制被架空；當一切都變成賴清德說了算，「大家與獨裁的距離，究竟還有多遠，人民投下的那一票，還剩下什麼意義」，中華民國是亞洲第一個民主共和國，憲政是每個人心中的底線，不是任民進黨政府貼身剪裁的政治工具。

對此，民進黨發言人吳崢回應，鄭麗文如果貴人多忘事，民進黨幫忙複習。2024年新國會一上任，國民黨就強行通過「國會擴權法案」，肆無忌憚破壞權力分立與憲法秩序，被憲法法庭宣告違憲後，不但沒有檢討，反而變本加厲直接修改憲訴法，癱瘓憲法法庭，在中華民國憲法身上再捅一刀，「如今的情勢，國民黨、民眾黨就是罪魁禍首，鄭麗文還有臉講憲政？」





