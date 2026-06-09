鄭麗文稱避戰非軟弱 是對人民負責

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國民黨主席鄭麗文訪美行，在波士頓造訪歷史地標約翰．甘迺迪總統圖書館暨博物館，她特別引用甘迺迪的名言：「我們絕不因恐懼而談判，但我們絕不恐懼談判」，強調國民黨堅持追求的「避戰」並不是軟弱，而是對人民生命財產最負責任的承擔。

鄭麗文在參訪圖書館過程中，館方特別安排參觀平時不對外開放的7樓區域，得以近距離見證甘迺迪家族當年的生活痕跡。行程最後，館方特別在出口擺放一整片「柏林圍牆」歷史遺跡。鄭麗文提到，當年柏林圍牆剛倒塌的歷史時刻，她曾在德國買了2小塊具有劃時代意義的圍牆碎片，而那份「歷史終將走向和解與和平」的震撼與信念，至今仍深深烙印在她的心中。

廣告 廣告

鄭麗文表示，真正的領導力，是在最緊繃的關頭依然能克制挑釁衝動、忍受內部誤解，並堅持對話、溝通與資訊透明，才能為台海局勢築起堅實的和平防護網，為美、中、台創造實質皆贏的歷史契機。

此外，鄭麗文美東時間8日出席亞洲協會座談會，強調她尋求的不是終極的統一或獨立，是真正台灣人民福祉可以受到照顧和保護；她並提到，見中共總書記習近平時，習近平說，只要兩岸同屬一個中華文明、一個中華民族，什麼事情都好商量，兩岸巨大的歧異可以透過最大的恆心和耐心去處理。

在參訪紐約中華公所時，鄭麗文指出，在世界紛爭不斷、戰火頻仍、全球人類焦慮不安時刻，華人更應扮演關鍵的和平力量。她表示，海峽兩岸和平穩定，是兩岸同胞共同的期待，兩岸不應再自相殘殺，並期盼海內外華人一起努力，讓中華民族的智慧、善意與和平力量，繼續在國際舞台發光發熱，為兩岸和平、區域穩定與世界繁榮開創新的未來。

鄭麗文今日將前往華府，這是外界關注的訪美重頭戲。國民黨發言人江怡臻昨指出，華府的行程要到最後一刻才會對外釋出，包含與行政部門、國會議員、智庫以及媒體訪問等安排，希望會有好的結果。