鄭麗文稱「不至於走到初選」盼明年徵召李四川 劉和然回應了

新北市副市長劉和然稱，他最重視的就是尊重機制。（資料畫面）

國民黨主席鄭麗文今（29日）表示，2026年的新北市長選舉應該不至於走到初選，自己希望徵召台北市副市長李四川。也有意參選的新北市副市長劉和然對此回應，自己最重視的是尊重機制、團結在野、以勝選為目標，相信黨一定會在適當時間，依照公開透明的程序做出決定。

國民黨主席鄭麗文今（29日）表示，國民黨會先產生自己的新北市長人選，「應該不至於走到初選」，雖然會儘快提名，但也要考慮台北市副市長李四川還有任務在身，否則本來第一波要提名的是現任縣市首長。鄭麗文指出，不希望將選舉時程拉得這麼長，希望明年再徵召，讓縣市長先專注市政。

廣告 廣告

對此，新北市副市長劉和然說明，人生的賽道都是自己按照自己的速度在配速，如同跑馬拉松，每個人都有自己的節奏，不必被別人的步調影響。新北市為全國人口最多、結構最複雜的城市，不是實習場，也不能有空窗期，想要服務新北，必須對城市有深度了解、對市民有同理心。

劉和然認為，李四川在台北市還有很重的任務，「我則是在新北市守護 404 萬市民，現在一人服務一市」，目標都是為了雙北生活圈的便利。劉和然強調這是「專業分工」，大家各就各位，把當下的事做好，就是對黨、對市民最好的交代，「我們在不同的位置上，為同一個生活圈努力，只要心在市民身上，就不存在時程快慢的問題」。





更多《鏡新聞》報導

共軍環台軍演 鄭麗文轟賴清德賣「芒果乾」：連累全台2300萬人

切割黃國昌後突開炮「藍白日本行」 館長批在野沒勇氣跟中國談

日議員拋「台日貓熊交流」 國台辦震怒：不容國寶淪媚日輸誠工具