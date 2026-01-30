鄭麗文稱「中國是親人、不會骨肉相殘」 簡舒培痛批：不是笨就是壞

即時中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文，前（28）天在中常會中表示「美國是恩人、中國是親人」，不需要在兩國之間做選擇，言論引發爭議；對此民進黨台北市議員簡舒培痛批，鄭麗文「不是笨、就是壞」，到底是沒看新聞還是毫無常識？

簡舒培直指，習近平剛開刀整肅的張又俠，就是他的同鄉老友、被視為「絕對忠誠」的親信；張又俠不僅是中國軍方第二號人物，他的父親張宗遜，更與習近平父親習仲勛同為陝西老鄉，還是國共內戰時的老搭檔。

由於父執輩的生死交情，同為「紅二代」的張又俠跟習近平可以說是穿同一條褲子長大的好兄弟，因此在習近平當上大位後，張又俠的地位也跟著水漲船高。

簡舒培提醒，但今天的習近平，可以因為個人政治利益，在有著幾十年交情、被外界視為「絕對忠誠」、「不可撼動」的張又俠頭上，直接扣個「涉嫌嚴重違紀違法」的帽子。

此外，除了張又俠，習近平近年在軍隊及政治局中的清洗，「又有哪個不是被視為『親信』的人？」

以前老蔣好歹反共 簡書培：今天國民黨是要跪下來舔共

簡舒培批鄭麗文，無視中共根本沒有統治過台灣一天，就試圖把台灣綁進國民黨1949年敗逃台灣之後，那一套「血濃於水」、「兩岸一家親」的敘事邏輯。「中國是親人，絕對做不出骨肉相殘的事情」？「如果不是對中共政權完全陌生的笨，就是刻意誤導台灣民眾的壞」！

「習近平對75歲同鄉老友都尚且如此，請問對於從血緣、地緣都毫無關係的台灣，又會是什麼態度？」簡舒培質疑，難道鄭麗文真的相信陳玉珍那套「中共只打賴清德」的謬論？還是鄭麗文是在發出求救訊號，因為她的「親人」會每天拿刀拿槍拿飛彈對著她，威脅她要「留家不留人」？

簡舒培認為，以前蔣介石的「民族說」，是要說服台灣人幫他反攻大陸、解救水深火熱的「同胞」，「好歹也是站起來反共」；但今天鄭麗文的「親人說」，卻是想誤導台灣人，跟著國民黨卑躬屈膝跪下來舔共！

「百年大黨，淪落至此，有夠逼哀（悲哀）！」簡舒培總結。





