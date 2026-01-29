即時中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文昨（28）日在中常會稱「美國是恩人、中國是親人」，相關影片曝光後引爆爭議。對此，政治評論員吳靜怡今（29）日在臉書重砲抨擊，質疑中共若真是「親人」，為何飛彈仍對準台灣，並直指此說法形同否認國民黨黨史。她更狠嗆，鄭若真認同中國，應先把國民黨黨徽的白日十二星芒黨徽，改成中國五星旗，否則講再多都是空話。

鄭麗文昨日下午在中常會談話中，脫口稱「美國是恩人、中國是親人」，相關影片曝光後，立刻在政壇與網路掀起軒然大波。

「骨肉不相殘？」飛彈卻對準台灣

政治評論員吳靜怡今日在臉書發文怒轟，若中共真是「親人」，為何解放軍飛彈至今仍對準台灣？她直言，「骨肉不會相殘」這種說法，與台灣面對的現實安全威脅完全背離，更是睜眼說瞎話。吳靜怡嗆，鄭麗文主席應該先把黨徽十二星芒改成五星再來講！

質疑合理化暴力 痛批女性領導人失格

吳靜怡進一步指出，鄭麗文身為女性政治領導人，卻用話語合理化一位以言語逼迫、行動威脅的「家暴者」，令人錯愕。她直言，這樣的比喻不只失言，更是對女性價值的嚴重踐踏。

否認黨史與國家歷史 忘記內戰血淚

接著，吳靜怡表示，鄭麗文公開宣稱「美國是恩人、中國是親人」、「骨肉不會相殘」，形同全面否認國民黨黨史、中華民國歷史，甚至台灣現實處境。她反問，中華民國為何會來到台灣？不正是國共內戰的骨肉相殘？「忘記歷史的人，注定重蹈覆轍。」

嗆改黨徽、放棄資產

同時，吳靜怡也痛批，中國不僅未放棄對台動武，還在《反分裂國家法》中明文授權非和平手段，軍機、軍艦年年包圍台灣。她酸諷，鄭麗文若真認同中國是「親人」，應先把國民黨白日十二星芒改成五星旗，否則「講再多都是放屁」。最後更諷刺，若這是韓國瑜口中的童話故事，鄭麗文的角色恐怕是送毒蘋果給台灣人的惡皇后，「少來玷污白雪公主」。

原文出處：快新聞／鄭麗文稱「中國是親人」 吳靜怡反嗆：先把黨徽十二星芒改五星

