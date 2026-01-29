鄭麗文稱「中國是親人」她轟：若中共不會骨肉相殘，為何飛彈對著台灣？

吳靜怡痛批，若中共不會骨肉相殘，為何飛彈至今仍對著台灣？鄭麗文應該先把黨徽十二芒星改成五星再來講。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文表示，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，親人絕不會做出骨肉相殘的事，所以不需在美中之間選擇。對此，政治評論員吳靜怡今（29）日痛批，若中共不會骨肉相殘，為何飛彈至今仍對著台灣？鄭麗文應該先把黨徽十二芒星改成五星再來講。

針對鄭麗文「大陸是親人、骨肉不會相殘」的說法，吳靜怡發文直言，鄭麗文身為女性領導人，怎能合理化一位用言語逼迫、行動威脅的家暴者？怎會相信一位獨裁家暴者的愛？這絕對是對國民黨黨史、對中華民國歷史、甚至對台灣現實安全處境的全面否認，中華民國為何會到台灣？不就是國共內戰的骨肉相殘嗎？忘記歷史的人，注定會重蹈覆轍。

吳靜怡強調，中國不但沒有放棄對台動武，還在《反分裂國家法》中明文授權「非和平手段」，每年以軍機、軍艦包圍台灣，公開宣稱統一是必須完成的任務，身為國民黨主席的鄭麗文，應該要先把自家黨徽、把那象徵革命、反極權、反共產專政的白日十二芒星改成五星旗的五星，若連國民黨自己都不做的事，為什麼要其他人選擇相信？

「你們可以先拋棄中華民國、放棄美國護照和資產，李彥秀、柯志恩都可以舉家示範起來，不然講再多都是放屁」，吳靜怡痛批，鄭麗文要台灣人嫁給一位獨裁家暴者，豈不就像是把台灣人送去餵鱷魚，而她真正期待的是，希望自己最後才被吃掉，「若鄭麗文是韓國瑜口中的童話故事，那麼角色應該是送毒蘋果給台灣人的惡皇后吧！」

