鄭麗文稱「中國是親人」那仇人是誰？她1句點破酸：中國有把妳當親人嗎

政治中心／黃韻璇報導

國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，具財經記者、國會助理相關背景的職場寫作講師趙曉慧就反問「那麼，仇人是誰呢？」怒酸對於鄭麗文來說民進黨才是仇人，直言「中（共）國，怎麼會是親人呢？親人怎麼會對自己人三天兩頭軍機繞台？」

「美國曾經是我們的恩人，但中國是我們的親人」，鄭麗文指出，前兩天有位朋友跟她說了這句比喻，讓她非常有感，中華民國從二次世界大戰到戰後的台灣，絕對不會忘記美國的情誼，但中國是親人，絕對做不出骨肉相殘的事情，不需要在美中之間選擇，希望兩岸和解的同時，也能帶來美中和解，這樣才是人類之福。

對此，趙曉慧表示，鄭麗文說「美國曾經是恩人，中國是親人」，那麼仇人是誰呢？她酸道，自己就替鄭麗文說了，是民進黨、是現在的賴清德政府，「歷史上，共產黨殺了那麼多的國民黨人，這些血海深仇如今可以放下不計較。台灣半世紀以來承受這麼多文攻武嚇的霸凌，錯不也在中國，是台灣自己挑釁、活該、自找的。民進黨才是仇人，因為這個仇人就在眼前，沒收黨產、將軍隊國家化、沒收國民黨權貴的特權。這也難怪，中共給我好處、民進黨給我壞處，前者是親人，後者是仇人」。

鄭麗文中常會發表談話。（圖／記者詹宜庭攝影）

趙曉慧直言，中國怎麼會是親人呢？親人怎麼會對自己人三天兩頭軍機繞台？美國是恩人，為何台灣人寧願成為這個恩人的第 51 州，也不要跟中國這個鄭麗文口中所謂的親人有任何瓜葛。她問，「鄭麗文，有想過是什麼原因嗎？」

趙曉慧談及，鄭麗文認為為何非得在美國、中國之間做選擇，和平共存不是很好嗎？她感嘆，「我當然也這樣想，誰不願意呢？世界各國確實都還與中國保持外交、經貿的關係，但這是建立在有『戒心』的前提下，不是像國民黨這樣，什麼都配合中共，閹割自己的主體性」。

趙曉慧直言，中國就是個惡魔、全世界最大的亂源、一個房間裡有臭不可聞的糞便，你不趕緊清理掉還覺得它很香，還覺得它是親人？她怒問鄭麗文，「把中國視為親人，中國有把妳當親人看嗎？張又俠這個位高權重的軍委二把手，習近平都可以無情無義的拔官，妳一個遠在小小台灣的鄭麗文又算得上什麼？對惡魔下跪、出賣台灣、傷害台灣，這種人我們該把他當作什麼人呢？」

