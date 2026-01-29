鄭麗文稱「中國是親人」 陸委會：一天到晚想併吞的親戚，有何意義？

記者盧素梅／台北報導

國共論壇將轉型為國共智庫交流，將於2月3日在北京舉辦，定調為民生不涉政治，國民黨主席鄭麗文昨天稱中國是親人，對此，陸委會副主委梁文傑今（29）日表示，「假如我今天開一家公司，我的親戚也開一家公司，可是我的親戚一天到晚想要我破產倒閉，想要把我的公司併吞，那這樣的親戚有什麼意義？」

國民黨及中國國台辦昨天上午同步宣布，「兩岸交流合作前瞻論壇」2月3日在北京舉辦，國民黨將由副主席蕭旭岑率隊前往，並定調為民生不涉政治。

廣告 廣告

陸委會下午舉行例行記者會，有媒體詢問，藍營智庫將在下周赴中國交流，預計和中國國台辦主任宋濤見面，定調民生不涉政治，但雙方都不透露有誰出席。此外，對於鄭麗文稱中國是家人的說法的看法？

對此，梁文傑表示，他認為，要去就大大方方去，到時候都會知道有誰去，為何不提供名單，他覺得很奇怪。至於鄭麗文主席的講法，他只能夠說，「假如我今天開一家公司，我的親戚也開一家公司，可是我的親戚一天到晚想要我破產倒閉，想要把我的公司併吞，那這樣的親戚有什麼意義？」

更多三立新聞網報導

台檢察官赴中旅遊「被開房門盤查！」梁文傑親喊話公務員：沒事盡量別去

甜喊李正皓「未來的尪」 馬郁雯：他是我勇敢堅強模樣的最大後盾

黃國昌酸陸委會淪側翼！他看傻「什麼人不好選」：不要臉最大

任期倒數8天！黃國昌為中配李貞秀嗆陸委會側翼 王定宇：守法很難？

