鄭麗文稱「九二共識不可怕」籲重啟對話 賴清德：代表是中國人

總統賴清德表示，若有人不畏懼九二共識並欣然接受「代表是中國人」。（資料畫面）

國共智庫論壇近日在北京落幕，國民黨主席鄭麗文昨（4日）在中常會上指出，九二共識只是「兩岸同屬一中」，並沒有外界想像中如此可怕，也符合中華民國《憲法》規定。對此，總統賴清德今（5日）表示，若有人欣然接受九二共識且不感到恐懼，就代表「他真的是中國人」，並積極推動兩岸統一。

國民黨主席鄭麗文昨（4日）在中常會表示，九二共識僅代表「兩岸同屬一中」，並非外界想像中如此可怕，也符合中華民國《憲法》的規定。她強調，兩岸保持和平對話符合台灣整體利益，國民黨將持續推動理性交流，政府應放下意識形態，重啟兩岸和平溝通管道。

對此，總統賴清德今（5日）受訪指出，中國國家主席習近平多次強調，九二共識就是「一個中國原則」，台灣方案則為「一國兩制」，完全沒有中華民國的表述空間，若有人欣然接受九二共識而不感到恐懼，就代表「真的是中國人」，且立場偏向中國統一，積極推動兩岸統一進程。

賴清德進一步表示，兩岸交流與合作必須建立在國家治理穩定的基礎上，中央政府總預算與國防特別預算必須順利通過，才能贏得國人信任，避免危及台灣安全，若沒有穩健的治理與強化的國防，再多成果也無法保障人民福祉。他呼籲在野黨勿忘記參選初衷，應以國家與人民利益為優先，不因兩岸合作而延宕中央總預算與國防特別預算的審查。





