政治中心／林靜、胡景順 台北報導

國民黨主席鄭麗文，前一天在中常會上表示，九二共識就是兩岸同屬一中，沒那麼恐怖，國台辦隔海附和外、還強調兩岸都是中國人；今（5號）總統賴清德回應，習近平已多次說明，九二共識就是一個中國原則，他強調若有人欣然接受且不害怕，那表示他真的是中國人，也積極推展兩岸統一。

總統賴清德南下彰化，進行產業關懷之旅，除了關心關稅談判對傳產影響，也心繫兩岸局勢，因為前一天國民黨主席鄭麗文在中常會上，高呼"九二共識，沒那麼恐怖"。

廣告 廣告

國民黨主席 鄭麗文：「回歸九二共識，叫做兩岸同屬一中，沒有那麼恐怖也不是洪水猛獸。」

總統 賴清德：「關於九二共識，中國國家主席習近平先生已經多次說明，完全沒有中華民國表述的空間，如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，那表示他真的是中國人，同時也積極地在推展兩岸的統一。」

鄭麗文稱「九二共識沒那麼恐怖」 總統：欣然接受表示他真的是中國人

鄭麗文稱"九二共識沒那麼恐怖" 賴總統:表示真的是中國人（圖／民視新聞）

總統賴清德用清楚論述，反擊鄭麗文對九二共識的錯誤詮釋。政治評論員張益贍也分析，九二共識恐怖的地方在於，把"沒有共識的共識"解釋成兩岸同屬一中，更恐怖的是，國民黨拿1992年，台灣尚未民主化時期，海基、海協會所談的協議框架，綁架30年後的台灣。但國台辦在例行記者會上，卻唱和鄭麗文說法，國共兩黨，隔海一搭一唱。

國台辦發言人 陳斌華：「兩岸一家親 都是中國人，九二共識是兩岸關係發展的政治基礎，和台海和平穩定的定海神針，我們願在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各黨派、團體，和各界人士加強交流。」

總統 賴清德：「要進行兩岸的交流合作，一定要先把正事辦好，我希望在野黨能夠，不忘當初參選的初衷，維護國家 人民的利益，不要因為要進行兩岸合作，就來推遲中央政府總預算，以及國防特別預算的審查。」

鄭麗文稱「九二共識沒那麼恐怖」 總統：欣然接受表示他真的是中國人

鄭麗文稱"九二共識沒那麼恐怖" 賴總統:表示真的是中國人（圖／民視新聞）

藍白已擋下高達10次國防特別條例，總統再喊話在野，速審預算。前國民黨立委許毓仁更發文批評，若反對黨一再阻擋軍購、又擋台美關稅協定，在華府眼中，這將不再被視為正常國會監督，更傷害台灣整體可信度。藍營自家人都看不下去，就不知道當今國民黨主席和立委，有無聽進去。

原文出處：鄭麗文稱「九二共識沒那麼恐怖」 總統：欣然接受表示他真的是中國人

更多民視新聞報導

黃國昌質疑谷立言配合演戲 李慧芝：說法恐遭利用混淆國際視聽

縣長許淑華不顧名間鄉茶農！強推焚化爐 李慧芝：如不符規定將依程序取消

春節期間海巡署不打烊 全線戒備守護「三安」

