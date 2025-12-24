鄭麗文稱「兩岸同屬一中」被梁文傑酸爆 國民黨：一中是中華民國沒變過

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文於22日晚間前往東吳大學演講時表示，「兩岸雖互不隸屬，但同屬一中」，陸委會副主委梁文傑今（24日）說，建議鄭麗文可以多學學台北市長蔣萬安，「不要每天談『一個中國』，應該多談捍衛中華民國」。對此，國民黨文傳會主委、立委吳宗憲說，鄭麗文從頭到尾談的就是「中華民國」，她也多次對外說明「中國就是中華民國」，這樣的立場從未改變，反倒是梁文傑刻意誤導。

吳宗憲在中常會後受訪指出，鄭麗文從頭到尾就是講「中華民國」，應該問梁文傑在講什麼東西。中華民國簡稱「中國」，鄭麗文也多次對外說「中國就是中華民國」，這個想法從來沒變過，就像美利堅合眾國簡稱為「美國」、大韓民國簡稱「韓國」一樣，「中國」就是中華民國的簡稱，是梁文傑刻意誤導。

吳宗憲表示，大家可以回過頭看，在前總統陳水扁第一任之前，中華民國簡稱就是「中國」，但在陳水扁第二任之後，為了操弄意識形態，民進黨刻意將「中國」兩字加以特殊定位，但在國民黨想法內，以及在中華民國憲法增修條文內，「中華民國」這四個字從來沒變過。所以，若梁文傑心中的「中國」指的是其他，那就尊重他想法，但若他要用這種東西來批評鄭麗文大可不必，呼籲他把中華民國憲法讀清楚，「我們國號是中華民國，沒有第二個國號，鄭麗文說法沒有變過也沒有錯過」。

