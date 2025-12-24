鄭麗文稱「台人寫中文、吃中菜就是中國人」 她列3點打臉神邏輯

政治中心／林昀萱報導

國民黨主席鄭麗文22日晚間到東吳大學演講因嗆學生、教授引起爭議，針對她宣稱「寫中國字、講中國話、拿筷子吃中國食物、拜中國神祇」當然是中國人，媒體人詹凌瑀發文列舉3點吐槽「邏輯完全不通」。

國民黨主席鄭麗文於22日晚間前往東吳大學演講時表示，「兩岸雖互不隸屬，但同屬一中」，並說「我是中國人，我從來沒有否認」。鄭麗文認為，我們所寫、所看的是中國字，說的是中國話，拿筷子吃飯吃的是中國食物，祭拜中國神，理所當然是中國人。詹凌瑀24日在臉書發文痛斥「這種將文化源流強行綁定政治歸屬的論述，邏輯完全不通」，並列舉3點。

詹凌瑀指出「美國人講英語，難道是英國人？」美國、紐西蘭、澳洲人都講英語，讀莎士比亞，吃西餐，與英國共享文化源流。但絕不會有美國政治人物說：「因為我們講英語，所以我們都是英國人。」她認為文化可以共享，但主權與國籍是獨立的。「新加坡就是最好的反證」，新加坡華人同樣拿筷子、過農曆年、拜祖先，但李光耀建立的是「新加坡人」的國族認同。若照鄭麗文的標準，新加坡豈不也成了中國的一部分？

詹凌瑀強調，生活習慣並不等於政治效忠。「我在台灣吃壽司、看動漫不會變成日本人；吃漢堡、看好萊塢不會變成美國人。語言和食物是溝通與生活的工具，不是政治效忠的契約。鄭麗文試圖用『神主牌』和『筷子』來召喚前現代的情感連結，卻忽略了現代國家最重要的構成要素是『公民意識』。我們是誰，取決於我們共同相信的價值（民主、法治、人權），以及我們想要建立什麼樣的國家，而不是取決於我們晚餐吃什麼，或祖先來自哪裡。台灣人不是中國人！」

