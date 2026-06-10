鄭麗文稱「和平統一公投現在很難」 張惇涵：維持現狀是大多數國人期盼

行政院秘書長張惇涵。陳祖傑攝



國民黨主席鄭麗文在美東時間8日出席紐約亞洲協會（Asia Society）座談會，並發表談話，她直言，兩岸分歧逾百年，如果現在舉行公投，台灣要通過和平統一是很困難。對此，行政院秘書長張惇涵今（6/10）天表示，民進黨執政的兩岸政策很清楚，不卑不亢、維持現狀，這是大多數國人的期盼跟共識。

立法院今天審查中選會委員人事同意案，張惇涵出席前受訪，對於鄭麗文認為「和平統一公投現在很難」，他表示，民進黨執政的兩岸政策很清楚，不卑不亢、維持現狀，這是大多數國人的期盼跟共識。

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張惇涵說，注意到鄭麗文去參觀波士頓的甘迺迪總統圖書館，所以要引用甘迺迪說過的一句話，「在世界歷史的過程當中，只有少數世代有幸擔負起，在危急的關鍵時刻捍衛自由的使命。」他強調，這是每個台灣人的期盼，也是朝野的共同責任。

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