鄭麗文稱「和統公投很困難」 張惇涵：維持現狀為多數國人共識

國民黨主席鄭麗文近日展開訪美行程，並提及兩岸分歧逾百年，如果現在舉行公投，台灣要通過和平統一是很困難的。對此，行政院秘書長張惇涵今（10）日表示，從蔡英文總統到賴清德總統的兩岸政策皆十分清楚，即是不卑不亢、維持現狀，這不僅是民進黨執政以來的重點，更是絕大多數國人的期盼與共識，並強調政府會一直堅持下去。



張惇涵今日前往立法院內政委員會進行報告並備質詢，會前接受媒體聯訪時針對鄭麗文的說法做出回應。張惇涵指出，有注意到鄭麗文昨日參觀波士頓的甘迺迪總統圖書館，因此引用甘迺迪總統的名言向鄭麗文建議，在世界歷史的過程當中，只有少數世代有幸擔負起在危機的關鍵時刻捍衛自由的使命。



張惇涵進一步表示，相信這是每一個台灣人的期盼，也是超越黨派共同的責任。



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