鄭麗文稱「大陸是我們的親人」不會骨肉相殘 挨酸忘了國共內戰歷史

國民黨主席鄭麗文屢屢發表親中言論。（翻攝自鄭麗文臉書）

國民黨今（28日）宣布將於2月3日在中國北京舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」，聚焦觀光旅遊、產業合作、環境永續發展3大主題。國民黨主席鄭麗文下午引述友人說法：「美國曾經是我們的恩人，但大陸才是我們的親人，我們絕對做不出骨肉相殘的事情。」強調不需要在美中之間選擇，兩岸和解也能帶來美中合作；這番話卻被反對者譏諷忘記當初國共內戰歷史。

對於下週的國共智庫交流，鄭麗文表示是開啟和平的第一步，稱國民黨比誰都希望台灣內部能不分朝野共同為了兩岸和平攜手合作：「今天如果賴清德總統可以接受九二共識，那在這樣的認知底下，就能夠開啟兩岸的和平。」並提到英國首相施凱爾率團訪中國，受訪時稱「不需要在美中之間選邊站」，台灣也如此。 鄭麗文稱前幾天有朋友向她講述，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，中華民國從二戰之後，絕對不會忘記美國情誼，因為我們不是忘恩負義的人，「但大陸是我們的親人，我們絕對做不出骨肉相殘的事情」，所以不需要在美中之間選擇，兩岸和解也能帶來美中合作，這樣才是人類之福。 鄭麗文提到，台海局勢兵凶戰危，國民黨要扮演橋樑讓台海沒事，為兩岸走向自我毀滅道路開闢不一樣的選擇，迎來兩岸融冰、和解與合作，也自我期許不做區域的麻煩製造者，不讓台灣淪為地緣政治的棋子，而是扮演一個和平締造者的角色。

