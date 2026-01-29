鄭麗文稱「大陸是親人」！他酸：打起來更狠

▲針對鄭麗文「大陸是我們的親人」說法，政治評論員吳崑玉時表示，親人真的打起來才更狠。（圖／讀者提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨28日宣布，將於2月2日至4日偕同40名專家學者，赴北京出席「兩岸交流合作前瞻論壇」，黨主席鄭麗文則說，希望能迎來兩岸重新融冰和解，更直言「美國曾是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，絕對做不出骨肉相殘的事，引發討論。對此，資深媒體人康仁俊今（29）日在網路節目《新聞！給問嗎？》專訪政治評論員吳崑玉時說，鄭麗文就是把中國當成長輩，不是當成平輩的親人來對待。吳崑玉則說，親人真的打起來才更狠。

主持人康仁俊指出，鄭麗文昨天說美國是恩人，但中國、對岸是親人，不要以為大家會骨肉相殘，就有人認為這一段話是說給中國聽的，叫他們不要打台灣；但自己認為美國不算是恩人，因為他們的任何作為，都是以自身國家利益為主。

吳崑玉則說，國民黨當年之所以被共產黨打到台灣來，就是中共喊「中國人不打中國人」，一邊這麼喊、另一邊就開槍打你，況且親人真的打起來才更狠；吳崑玉也提及張學友的歌曲「左右為難」，當中的歌詞提及「一邊是友情，一邊是愛情」，直言鄭麗文的說法就是在唱歌，兩邊都捨不得，就把自己陷入泥濘當中，不知道如何解決，給自己找麻煩。

康仁俊直言，鄭麗文所謂的親人說，就是把中國當成長輩，不是當成平輩的親人來對待；吳崑玉則狠酸，這樣的說法太客氣，「什麼長輩？乾爹！叫得多親啊！」

