鄭麗文稱「憲法規定我們就是中國人」 邱垂正：憲法有中國人規定嗎？

陸委會主委邱垂正在立院院會總質詢備詢。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 對於國民黨主席當選人鄭麗文稱「依據憲法，我們就是中國人」，陸委會主委邱垂正今(31)日下午立院備詢前受訪表示，邱垂正說，「憲法有中國人的規定嗎？擁有中華民國國籍是中華民國國民」。

鄭麗文近日接受「德國之聲」訪問稱，「我們的憲法法理裡頭我們就是中國人，當然我們也都是台灣人，往更高更大層面，在文化上、歷史上，我們也都是中國人」。

對此，邱垂正則說，「憲法有中國人的規定嗎？擁有中華民國國籍是中華民國國民，沒有意見，謝謝」。

對於鄭麗文認為俄羅斯總統普丁不是獨裁者，邱垂正說，「一般國際社會都是這樣認為，他是已經連續執政十幾年了，大家認為他是一個獨裁者」。

