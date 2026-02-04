鄭麗文稱「我們也是中國人」 蔣萬安回「中華民國國民」

台北市長蔣萬安表示，「我都強調，我是台灣人，中華民國的國民。」（張珈瑄攝）

國民黨主席鄭麗文日前接受《經濟學人》專訪強調，締造兩岸和平是她最重要的使命，並表示，「如果回歸中華民國《憲法》的規定，我們也是所謂的中國人。」台北市長蔣萬安4日表示，「我都強調，我是台灣人，中華民國的國民。」

蔣萬安今天出席捷運環狀線東環段CF710區段標開工典禮，針對鄭麗文接受專訪指出，對多數人民而言，相關認同更多來自文化與歷史層次，身分認同是歷史的、血緣的，它只有極少比例是在講現代國家的認同，「如果回歸中華民國《憲法》的規定，我們也是所謂的中國人」，他說，「我都強調，我是台灣人，中華民國的國民。」

