鄭麗文稱「我們也是中國人」 蔣萬安：我是台灣人、中華民國國民

台北市長蔣萬安4日出席捷運環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮，和與會來賓一同上香祝禱。(記者張嘉明攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市議員徐弘庭、台北市長蔣萬安的「馬踏飛燕迎新歲」聯名春聯，引發「蔣萬安踩盧秀燕」的聯想；對此，蔣今出席捷運東環段「CF710」區段標工程動土儀式前，於聯訪中燦笑回應「今馬熊讚！」此外，針對國民黨主席鄭麗文說，如果回歸中華民國憲法規定，「我們也是所謂的中國人」，他強調「我是台灣人！中華民國國民！」

蔣萬安表示，議員的春聯如果希望市長聯名，都會很樂意配合，「春聯...啊今馬熊讚(今嘛上讚)」。

至於鄭麗文的「中國人」發言，被問到是台灣人還是中國人，蔣萬安回應，「我都強調，我是台灣人、中華民國的國民。」

