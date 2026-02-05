鄭麗文稱「我們是中國人」李貞秀力挺脫口1句！她嗆翻：幫對岸搭舞台？

政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文日前接受《經濟學人》專訪時表示，若依中華民國《憲法》定位來看，「我們也可被視為中國人」。此番言論引發討論。具有中配身分的民眾黨立委李貞秀4日出面力挺，反問「中華民國國民不叫中國人，那要叫什麼？」並強調自己是堂堂正正的中華民國公民。不過，媒體人詹凌瑀則批評，根本是「在玩文字遊戲」認直指將憲法概念當作政治立場的掩護，刻意模糊身分認同界線，「這不是在捍衛國家，是在幫對岸的統戰邏輯搭舞台」。

民眾黨立法院黨團4日上午舉行「人民優先、民生優先」優先法案記者會，李貞秀再度成為焦點。對於鄭麗文提出「我們是中國人」的說法，她表示，鄭所指應是台灣社會普遍理解的「中華民國國民」，端看各界如何詮釋語意。她重申，「中華民國國民不叫中國人，不然叫什麼？」並再次強調自身身分認同，表示自己就是中華民國的公民。

詹凌瑀發文批評：混淆認同、操作語言

針對相關爭議，媒體人詹凌瑀在臉書發文指出，李貞秀回應方式根本是「在玩文字遊戲」。她認為，中華民國國民即為台灣人，在國際場域代表的是民主台灣，而非長期對台施壓的中國，把憲法當成政治投機的擋箭牌，刻意混淆身分認同。





批混淆認同論述 質疑代表性

詹凌瑀進一步質疑，若身為政黨不分區立委候選人，卻未能體認台灣社會的主體意識，反而傾向以「中國人」作為身分定位，外界難免質疑其所代表的究竟是台灣民意，或是個人政治認同。她並指出，不應以中華民國作為論述包裝統一立場，強調台灣人的身分認同不需由特定政治人物界定，更不應被簡化或強行歸類為中國人。





