鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」 反嗆《德國之聲》記者：國際新聞我比你熟多了

鄭麗文接受《德國之聲》專訪，談到她認為台灣不能變成第二個烏克蘭，還說俄烏戰爭爆發不是因為普丁的決定。（鏡報李智為）

前立委鄭麗文本月18日當選中國國民黨新任黨主席，即將在明（11月1日）正式上任，她的兩岸路線和政策會如何執行，不只外界好奇，藍營立委和明年大選的潛在參選人也密切關注。外媒《德國之聲》今（31日）公開鄭麗文的專訪，談及兩岸當前的局勢，鄭麗文強調台灣絕對不可以是第二個烏克蘭，隨後又稱普丁「不是獨裁者」，因為他是民主選出來的領袖。

指賴政府恐將台灣變烏克蘭 盼民進黨清醒

新科國民黨主席鄭麗文在上任前接受《德國之聲》記者鄒宗翰專訪，主軸圍繞在兩岸政策與局勢，鄭麗文強調有自信讓兩岸透過和平的方式處理分歧，不希望透過無謂的挑釁仇恨和對立，引發不必要的軍事衝突跟戰爭。她也提到，在國民黨主張的中華民國憲法的「憲法一中」底下，在憲法法理「我們就是中國人，當然我們也都是台灣人」，再往更高的層面，在文化、歷史上，「我們也都是中國人」。反指民進黨否認自己是中國人，等於是違背對憲法的宣示。

鄭麗文說，兩岸和平可以開創美好的未來，這是國民黨所想要的，而不是隨時可能爆發軍事衝突、導致台灣毀滅的道路，「簡單講，就是台灣絕對不可以是第二個烏克蘭。」

鄒宗翰以香港的例子指出，香港在中國的統治之下證明了馬英九所謂的「一國兩制台灣方案」其實根本沒得談，大家看到香港在實施國安法跟23條後，台灣人也不想要變成香港。鄭麗文答道，台灣本來就不是香港，所以也不會變成第二個香港。鄒宗翰說，北京不可能接受台灣維持現狀，鄭麗文則表示：「至少我知道他（北京）沒有要把我（台灣）變成第二個香港，所以這個問題並不存在。」鄭麗文反過來提到，國外很多評論者認為賴清德總統越來越像烏克蘭總統澤倫斯基，並稱賴政府的做法很可能把台灣變成第二個烏克蘭，但民進黨沒有認知到，所以她希望民進黨可以「清醒」。

鄭麗文說，她知道北京沒有要把台灣變成第二個香港。（翻攝自DW 中文 - 德國之聲 YouTube）

不認普丁是獨裁者 也不認俄烏戰爭因普丁決定而起

鄒宗翰說，台灣是否會變成烏克蘭，決定權不在台灣手上，而是中國國家主席習近平手上，並提到當初俄烏戰爭爆發時，很多人也覺得可以透過和平談判來解決，如今很多歐洲人已經認清，如果戰爭要爆發，能夠決定的是這個獨裁者，而不是民主政權。

鄭麗文立刻打斷鄒宗翰，表示她完全不認為決定權在習近平手上，也不認為俄烏戰爭爆發是普丁決定的，她強調「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」。

鄭麗文稱普丁不是獨裁者，鄒宗翰聞言震驚。（翻攝自DW 中文 - 德國之聲 YouTube）

鄒宗翰聞言震驚，表示鄭麗文這番說法開啟了新的國際理論，好奇問鄭麗文是否有看國際新聞、了解俄羅斯的「民主選舉」？鄭麗文反嗆：「我比你熟多了」。鄒順著問，既然如此他很好奇為何普丁不是獨裁者？

鄭麗文說，俄羅斯已經民主化很多年，全世界沒有一個完美的民主社會，就算是美國都有民主非常多的問題有待改革，但既然是一個透過民主選票產生的總統，就不能夠說他是個獨裁者，「這樣一個帽子扣上去太不合理，也太不公平。」

鄒宗翰繼續問，俄烏戰爭的爆發是否為普丁決定的？鄭麗文直呼：「當然不是」，她說，當年北約答應了俄羅斯不會東擴，可是北約卻一再跳票，一直東擴到了俄羅斯的門口，「這是今天烏克蘭爆發戰爭最核心的關鍵的理由，這也是今天為什麼戰爭一直延續到今天。」還說如果北約放棄讓烏克蘭加入的話，什麼問題都不會發生，「我的因果絕對沒有問題」。

鄭麗文稱，透過民主選票產生的總統就不能說他是獨裁者。（翻攝自DW 中文 - 德國之聲 YouTube）

鄭麗文說，她是根據事實在說話，並稱西方因為烏克蘭的戰爭，在政治上有很多大外宣，「但這都不是事實」，強調只有面對真正的事實才能務實解決國際上的爭端。對於台灣會不會成為烏克蘭是否由習近平決定，她也說當然不是，否則大家都沒有存在的必要。她表示，她跟賴清德最大的不同，就是她不願把台灣未來命運的主導權和話語權交到別人手上，不論是習近平還是美國川普，「他（賴清德）的做法就把我們台灣淪為別人的棋子跟籌碼，可是不是的，我認為今天台灣絕對可以發揮關鍵的作用，而這中間中國國民黨要負起最關鍵的角色跟責任。」

