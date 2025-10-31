即時中心／徐子為報導



國民黨主席當選人鄭麗文，近日接受《德國之聲》專訪，語出驚人稱俄羅斯總統普丁「並不是獨裁者」。對此，民進黨發言人吳崢今（31）日批評，鄭麗文先呼應中國論述，又為獨裁者、侵略者辯護洗白，可怕又錯誤的言論已成為國際笑話，國民黨已和獨裁陣營同一陣線。





談及俄烏戰爭問題時，對於記者稱普丁是一名獨裁者，鄭麗文也立即糾正對方，「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，她強調，俄羅斯已民主化多年，且全世界沒有一個完美的民主社會，即便今天美國的民主，都有非常多的問題有待改革，「普丁是一個透過民主選票產生的總統，你就不能說他是獨裁者，這樣的帽子扣上去，太不公平」。



對此，吳崢回應，普丁出身自蘇聯情報單位KGB，自1999年掌權後，在總統、總理職位間輪替，修改憲法、取消任期限制讓自己終身執政，更打壓異己與新聞自由，反對者被監禁甚至離奇死亡。這樣的人在鄭麗文眼中，竟不是獨裁者，甚至還洗白成為民主選出的領袖。



吳崢指出，鄭麗文發言代表了國民黨對威權政權、對侵略者的服膺態度。近年中國與俄羅斯的戰略合作日益緊密，對台灣、印太與全球和平造成威脅，鄭麗文呼應中國論述，為獨裁辯護、為侵略找藉口，幫侵略者、獨裁者開脫洗白，完全忘記民主自由的代價。



吳崢強調，鄭麗文可怕又錯誤的言論，儼然已是國際笑話。更令人遺憾的是，此番言論將對國際民主社會釋放嚴重錯誤的訊號，重傷台灣國際形象。不禁讓人懷疑，國民黨是否已經和獨裁陣營站在同一陣線？





原文出處：快新聞／鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」 吳崢：成國際笑話、破壞台灣國際形象

