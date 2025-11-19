鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」引熱議 蕭美琴：執政黨完全不認同

蕭美琴近期接受外媒專訪。（翻攝自蕭美琴臉書）

國民黨主席鄭麗文日前公開表示「普丁不是獨裁者」，也不認為他應該為入侵烏克蘭負責，此番話引起熱議。對此，副總統蕭美琴接受專訪時說，執政黨完全不認同在野黨領袖關於俄羅斯的說法，並強調，相信絕大多數台灣民眾對民主制度充滿信心，堅定捍衛自由，以及我們努力為台灣爭取來的價值。

蕭美琴日前接受立陶宛網路媒體「15min」總編輯Vaidotas Beniušis視訊專訪，訪談內容已於今（19）日（台灣時間）播出。針對鄭麗文先前的論述，蕭美琴表示，他們在這一點上顯然存在分歧，執政黨完全不認同在野黨領袖關於俄羅斯的說法，並強調，相信絕大多數台灣民眾對民主制度充滿信心，堅定捍衛自由，以及我們努力為台灣爭取來的價值。

蕭美琴說，事實上，台灣和立陶宛一樣，都是非常年輕的民主政體，直到1990年代才舉行首次總統選舉，那是第一次自由選舉總統，接著在2000年選出第一位民進黨總統。

蕭美琴指出，做為年輕的民主政體，台灣當然面臨許多挑戰，特別是在中國大規模散播假訊息的外在地緣政治環境下，但同時，台灣人民熱愛自由，普遍對烏克蘭人民的處境深感同情，也正因如此，台灣政府及許多民間部門人士都積極提供烏克蘭人民人道援助，並與立陶宛、捷克和波蘭等國政府合作，支援該地區的難民及庇護設施。

蕭美琴強調，「我們正處於複雜的時代，面對威權國家不斷採取激進作為，不能再坐視不理，而為了確保維護共同價值及利益，還有很多工作要做」

