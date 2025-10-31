即時中心／温芸萱報導

國民黨準主席鄭麗文將於明（1）日上任。她在接受《德國之聲》專訪時，談及俄烏戰爭時表示「普丁不是獨裁者，而是民主選出的領袖」，與國際普遍認知南轅北轍。對此律師黃帝穎今（31）日在臉書痛批，鄭麗文一人對抗聯合國141國譴責普丁的國際共識，出盡洋相，簡直比慈禧義和團更荒唐。黃並指出，國際刑事法院已對普丁發出逮捕令，鄭麗文此言無視國際法與全球共識，「簡直國際笑話」。

國民黨準主席鄭麗文將於明（1）日正式上任。鄭麗文當選黨魁後接受《德國之聲》專訪時，對俄烏戰爭的言論引發外界關注與爭議。記者指出，歐洲人已經認清，戰爭會爆發能夠決定的是俄國總統普丁這一位獨裁者，但鄭麗文槓上記者回「我完全不這麼認為」，並宣稱「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，使得記者當下便驚訝回應「你這是開啟了一個新的國際理論」。

快新聞／鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」！ 律師：一人對抗141國比慈禧荒唐

鄭麗文接受《德國之聲》專訪時，談及俄烏戰爭時表示「普丁不是獨裁者，而是民主選出的領袖」。（圖／翻攝自臉書）

對此，律師黃帝穎今日在臉書上怒轟，鄭麗文的言論出盡洋相，在國際場合丟臉。黃帝穎指出，聯合國大會在2022年以壓倒性票數141國通過決議，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求普丁無條件撤軍。然而，鄭麗文一人對抗聯合國141國譴責普丁侵略的國際共識，比慈禧義和團對抗八國聯軍還荒唐。

黃帝穎批評，鄭麗文完全缺乏國際觀且對國際法一無所知。他提到，2023年3月17日，國際刑事法院已對普丁發出逮捕令，認定俄羅斯在烏克蘭的侵略行為涉及戰爭罪。鄭麗文卻稱普丁是民主選出的領袖，顯示她對國際法與全球政治現實毫無理解，言行簡直成為國際笑話。

