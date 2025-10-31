鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」掀波！ 民進黨：錯誤言論重傷台灣形象

民進黨發言人吳崢。資料照。陳祖傑攝。



國民黨主席當選人鄭麗文接受《德國之聲》專訪時表示，俄羅斯總統普丁不是獨裁者，是民主選出來的領袖，引發外界議論。對此，民進黨發言人吳崢今（10/31）天表示，鄭麗文可怕又錯誤的言論已成為國際笑話，而且對國際民主社會釋放嚴重錯誤的訊號，重傷台灣國際形象，「不禁讓人懷疑，國民黨是否已經和獨裁陣營站在同一陣線？」

對於鄭麗文表示「普丁不是獨裁者」，吳崢表示，普丁出身自蘇聯情報單位KGB，自1999年掌權後，在總統、總理職位間輪替，修改憲法、取消任期限制讓自己終身執政，更打壓異己與新聞自由，反對者被監禁甚至離奇死亡，但在鄭麗文眼中，普丁竟不是獨裁者，甚至還洗白成為民主選出的領袖。

吳崢認為，鄭麗文發言代表了國民黨對威權政權、對侵略者的服膺態，。近年中國與俄羅斯的戰略合作日益緊密，對台灣、印太與全球和平造成威脅，鄭麗文呼應中國論述，為獨裁辯護、為侵略找藉口，幫侵略者、獨裁者開脫洗白，完全忘記民主自由的代價。

吳崢批評，鄭麗文可怕又錯誤的言論已成為國際笑話，更令人遺憾的是，這番言論將對國際民主社會釋放嚴重錯誤的訊號，重傷台灣國際形象，「不禁讓人懷疑，國民黨是否已經和獨裁陣營站在同一陣線？」

