鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」 民進黨批：國民黨已淪為侵略者附庸小弟

鄭麗文將於11/1正式就任國民黨主席。李政龍攝



國民黨主席當選人鄭麗文近日接受《德國之聲》專訪，稱俄羅斯總統普丁不是獨裁者，當場被記者質疑「國際新聞你有在閱讀嗎？」對話曝光引發熱議。對此，民進黨發言人吳崢質疑，鄭麗文一再唱和中共官方言論，如今竟又為戰爭的侵略者擦脂抹粉，痛批國民黨「已淪為侵略者附庸小弟」。

吳崢在臉書發文貼出2張照片表示，今天有兩個畫面，首先是台灣領袖代表林信義先生在APEC峰會上，與韓國李在明總統握手，韓國媒體與李在明總統官方頻道的直播上，秀出大大的國旗與TAIWAN，也以主要經濟夥伴來形容台灣。

吳崢並指出，同時，即將於明天上任的國民黨主席鄭麗文，近日接受歐洲媒體《德國之聲》專訪，卻語出驚人，與中共同聲同調的美化俄羅斯總統普丁，並認為他不是獨裁者，「荒唐言論讓德國之聲的記者都不敢相信自己耳朵」。

吳崢直言，中共與俄羅斯日益緊密的戰略合作、破壞區域和平，對台灣、亞太以及整個國際民主社會帶來威脅。他質疑，鄭麗文從參選到當選，反對台灣提升國防預算、一再唱和中共官方言論，「今天竟又為戰爭的侵略者擦脂抹粉」。

吳崢強調，台灣正走在對的道路上，與國際民主夥伴形成緊密的合作關係，如今國民黨新任主席鄭麗文，卻與中國、俄羅斯等獨裁論調唱和，他批評，國民黨已淪為侵略者的附庸小弟，根本是破壞台灣國際形象，貽笑大方。

