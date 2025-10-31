鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」！王定宇：世界觀跟中共形塑的一模一樣

記者楊士誼／台北報導

國民黨準主席鄭麗文接受《德國之聲》專訪時竟表示，俄羅斯總統普丁「不是獨裁者」，這帽子扣上去太不合理，也不公平。另訪問她的記者直呼「開啟新的國際理論」。民進黨立委王定宇今（31）日表示，普丁不只入侵烏克蘭，還殺害、迫害反對者，更不斷修憲讓自己的總統大位可做到2036年，在鄭麗文眼中卻不是獨裁者，而這樣的政黨卻掌握國會過半席次與多數縣市首長，國際如何看待台灣的民主品質？令人憂心。

王定宇表示，鄭麗文的說法讓稍微有國際常識的人都嚇掉下巴，當記者當場向她確認並暗諷鄭麗文開創新的國際理論時，鄭麗文仍堅持普丁是民選領袖，因此不是獨裁者。他痛斥，普丁不只入侵烏克蘭，普丁打從上台之初，就不斷修憲、修法，讓自己的總統大位可以做到2036年，反對他的人與反對黨領袖要不被毒死、墜機、流放到北極，反對普丁的人不是在天堂，就是在牢裡，或是在跑路。

王定宇指出，全世界公認普丁是獨裁者，鄭麗文竟然說他是民選領袖，這種世界觀與宇宙觀完全與中共形塑的一模一樣，在國際社會也許會被笑，但在台灣笑著笑著反而會掉淚，因為藍白的政治領袖在立法院控制過半席次，控制國家的命運，更控制絕大多數的縣市首長。

王定宇批評，在鄭麗文眼中，民選的蔡英文與賴清德是獨裁者，而可以做總統到2036年、迫害反對者的普丁卻不是獨裁者，這樣的政黨掌握這麼大的權力，不僅悲哀也有極大危險，國際怎麼看待台灣的民主品質？也令人感到憂心。

