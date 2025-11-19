鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」 蕭美琴：執政黨完全不認同

副總統蕭美琴日前接受立陶宛網路媒體專訪，談到鄭麗文提及「普丁不是獨裁者」，她表示完全不認同。（圖 / 總統府提供）

國民黨主席鄭麗文日前公開表示「普丁不是獨裁者」，也不認為他應該為入侵烏克蘭負責，引起議論；近日，立陶宛媒體「15min」訪問副總統蕭美琴時，就高度關注此一議題，關心台灣未來如果政權更迭，是否走向親俄立場。蕭美琴回應立陶宛媒體強調，執政黨完全不認同在野黨領袖關於俄羅斯的說法，她也相信絕大多數台灣民眾對民主制度充滿信心，堅定捍衛自由，以及努力為台灣爭取來的價值。

針對台灣面臨對來自中國日益加劇的壓力，北京與莫斯科之間是否有合作跡象？蕭美琴表示，現在確實是極為動盪的時期，地緣政治也變得格外複雜，自俄羅斯入侵烏克蘭前夕，俄羅斯和中國共同宣布「無上限夥伴關係」以來，已清楚看到這些威權國家之間的合作跡象，而且不僅是中國與俄羅斯，也包括北韓。

蕭美琴指出，立陶宛和台灣同為熱愛自由的民主國家，且鄰近具侵略性的威權國家，有必要共同應對這種局勢，即使地理位置相距遙遠，但確實面臨許多必須應對的共同挑戰。

對於俄羅斯與中國未來可能在軍事上協同行動，藉此分散美國與西方的應對能力。蕭美琴表示，澤倫斯基總統先前曾指出，中國似乎並不希望看到烏俄戰爭結束，我們也確實看到，中國一直是俄羅斯的重要夥伴，不僅在經濟上，也包括供應工業零組件等方面，提升了俄國延長戰事的能力。

蕭美琴指出，也看到他們正在共享同一套作戰手冊，這不僅涉及軍事合作，也包含心理戰、各種混合手段的影響力滲透、認知作戰，以及干預民主制度等混合式威脅。

蕭美琴說，大家也看到中俄正在共享同一套作戰手冊，這不僅涉及軍事合作，也包含心理戰、各種混合手段的影響力滲透、認知作戰，以及干預民主制度等混合式威脅。此外，在社群媒體上出現大量的假新聞和操作不實訊息，也都呈現高度共通性。正因為他們共享相同的操作手法，也再次凸顯出民主國家必須攜手合作，共同應對挑戰的重要性。

對於川普政府甫批准此任期內首度對台軍售的議題。蕭美琴表示，美國是台灣最重要的安全夥伴，感謝美國持續依據《台灣關係法》評估台灣的安全需求，並為台灣的自衛能力提供必要的安全援助，包括過去幾年的軍售，以及近年來《國防授權法案》中強調的新方案。也感謝自川普第一任政府以來，美國常態性評估台灣的國防需求，並在如期發布的國防採購和對台軍售公告中做出相應的回應。

至於國民黨主席鄭麗文最近公開表示「普丁不是獨裁者」，也不認為他應該為入侵烏克蘭負責，倘若未來台灣政權更迭，是否可能走向更親俄的立場？蕭美琴認為，這一點上顯然存在分歧，執政黨完全不認同在野黨領袖關於俄羅斯的說法。她並強調，相信絕大多數台灣民眾對民主制度充滿信心，堅定捍衛自由，以及我們努力為台灣爭取來的價值。



