鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」 蕭美琴：立陶宛才是台灣堅實的盟友

副總統蕭美琴日前接受立陶宛網路媒體「15min」總編輯Vaidotas Beniušis視訊專訪，談論地緣政治、台灣國防安全及整備、中俄關係與俄烏戰爭、台灣與立陶宛雙邊合作等議題。她指出，雙方在威權主義對民主政體的威脅下，彼此也更深刻地體會到相互支持及夥伴關係的重要性，因此必須在既有關係基礎上持續發展，「立陶宛是台灣堅實的盟友、夥伴。」

媒體問指出，在這個動盪的時代，立陶宛人擔心可能來自俄羅斯的侵略，而台灣則是面臨來自中國日益加劇的壓力，這些威脅之間是否有所關聯及北京與莫斯科之間是否有合作跡象？，蕭美琴表示，自俄羅斯入侵烏克蘭前夕，俄羅斯和中國共同宣布「無上限夥伴關係」以來，已清楚看到這些威權國家之間的合作跡象，且不僅是中國與俄羅斯，甚至也包括北韓，「立陶宛和台灣同為熱愛自由的民主國家，且鄰近具侵略性的威權國家，我們有必要共同應對這種局勢。」

蕭美琴進一步說明，烏克蘭總統澤倫斯基先前曾指出，「中國似乎並不希望看到烏俄戰爭結束」，她直指，中國不僅在經濟上，也包括供應工業零組件等方面，提升了俄國延長戰事的能力，「他們正在共享同一套作戰手冊」，她並坦言，這不僅涉及軍事合作，也包含心理戰、各種混合手段的影響力滲透、認知作戰，以及干預民主制度等混合式威脅，「中國一直是俄羅斯的重要夥伴」，她強調，這也再次凸顯出民主國家必須攜手合作，共同應對挑戰的重要性。

對於台灣的國民黨主席鄭麗文最近曾公開表示，「普丁不是獨裁者」，不認為他應該為入侵烏克蘭負責，媒體也好奇，倘若未來台灣政權更迭，是否可能走向更親俄的立場？對此，蕭美琴則認為，「在這一點上顯然存在分歧」，執政黨民進黨完全不認同在野黨國民黨的領袖，有關於俄羅斯的說法，「相信絕大多數台灣民眾對民主制度充滿信心，堅定捍衛自由，以及我們努力為台灣爭取來的價值。」

蕭美琴認為，做為年輕的民主政體，台灣面臨許多挑戰，特別是在中國大規模散播假訊息的外在地緣政治環境下；但台灣人民熱愛自由，普遍對烏克蘭人民的處境深感同情，也正因如此，台灣政府及許多民間部門人士都積極提供烏克蘭人民人道援助，並與立陶宛、捷克和波蘭等國政府合作，支援該地區的難民及庇護設施。並提到，我們正處於複雜的時代，面對威權國家不斷採取激進作為，不能再坐視不理，而為了確保維護共同價值及利益，還有很多工作要做。

至於現任美國總統川普甫批准此任期內首度對台軍售的議題，蕭美琴表示，美國是台灣最重要的安全夥伴，感謝美國持續依據《台灣關係法》評估台灣的安全需求，並為台灣的自衛能力提供必要的安全援助，包括過去幾年的軍售，以及近年來《國防授權法案》中強調的新方案；此外，台美國防安全合作不僅明文載入《台灣關係法》，包含川普在內的歷屆美國政府也保持相對一致的立場，「台灣將繼續與其密切合作」。

蕭美琴直言，川普非常強調盟友與夥伴也要承擔自我防衛的責任，因此台灣將持續投入更多資源於自我防衛，「目標是按照北約標準在2030年前達到GDP 5%」，此外，台灣也推動多項改革，例如延長義務役、強化訓練及致力提升更廣泛的全社會韌性，「這一切都展現台灣在國防上的決心與承諾」，也相信川普已將和平列為其政策的重要一環，期待能共同努力，確保區域的和平與穩定。

另外，談到立陶宛與台灣的雙邊關係，蕭美琴指出，立陶宛和台灣彼此是新的合作夥伴，彼此也透過訪談更深刻體會到相互支持及夥伴關係的重要性，「做為新的夥伴，雙方企業也正積極相互瞭解，尋求經濟、優劣勢的互補，進而互相強化」，她相信雙方優勢將會相得益彰，彼此關係也一定還有許多發展潛力。

對於立陶宛至今仍是唯一使用台灣名稱設立代表處的歐盟國家，蕭美琴直指，立國很有勇氣抵擋來自威權社會的各種脅迫，並表示，雙方必須在既有關係基礎上持續發展，「立陶宛是台灣堅實的盟友、夥伴，擁有共同理念及共享價值」，凸顯立陶宛在價值外交上的重要性，「我們將繼續在剛才所提的各項領域發展實質經濟夥伴關係中，尋求機會。」

