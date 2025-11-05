鄭麗文稱「普丁非獨裁者」 侯友宜：我們是民主自由國家

侯友宜指出，我們是民主自由國家。（圖／翻攝畫面）





國民黨主席鄭麗文就職前，接受德國之聲專訪時，稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者」，引發討論；新北市長侯友宜今天（5日）被媒體問及此事時，也強調，我們守護中華民國憲法，我們是一個民主自由的國家。

侯友宜今天（5日）上午接受媒體聯訪時，有媒體提問「國民黨主席鄭麗文稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，引發爭議，那立法院長卓榮泰說，那個認為他不是獨裁者的人有獨裁心態，請問市長的看法？」

侯友宜則回應，我們守護中華民國的憲法，我們是一個民主自由的國家，所以我們好好的顧我們的自由民主，這才是最重要的事情。