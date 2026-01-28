鄭麗文稱｢普丁非獨裁者｣傳到歐盟！謝志偉：歐洲議會議員搖頭不已

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文先前接受外媒專訪時語出驚人指稱俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）並非獨裁者，引起輿論譁然，駐歐盟代表謝志偉今（28）天表示，歐洲各國政治人物也都相當疑惑，為何中國威脅台灣，但中國國民黨還跟他們交流的這麼熱絡？謝志偉直言，台灣民主化對於中共和台灣某些政治人物而言，是一場仍未結束的噩夢。

謝志偉在臉書發文提到，101董事長賈永婕26日在美國徒手獨攀傳奇人物霍諾德（Alex Honnold）成功攀登台北101之後分享心得，賈永婕強調：「我相信，台灣，值得這一次拼搏。」這句話讓他感受很深，相信無數台灣人也一樣。在德國最後這一年及赴任歐盟的時光，陸續有議員問他：「貴國的國民黨跟中國共產黨的交流是怎麼回事？他們的交集到底是什麼？」

謝志偉指出，這些來自歐洲各國的政治人物共同疑惑地點在於，全球全球自由民主的國家都認定「中國在以武力威脅台灣」，為什麼中國國民黨還跟他們「交流」的如此熱絡？有些歐洲議會議員甚至知道「鄭主席說『普丁不是獨裁者』的話」而搖頭不已，有的人還說「之前也有烏克蘭人幫俄國侵略烏克蘭的」。

謝志偉續指，每次他都不得不說，台灣的民主化固然是好幾代台灣人的美夢成真，但是對中國共產黨及台灣某些政治人物來說，卻是一場仍未結束的噩夢。這些各國議員在心態上都支持台灣、反對中國，但同時也問他，面對這種內外挑戰，台灣人的態度如何？謝志偉強調：「知道這塊土地坎坷歷史的我，都亳不猶豫地回說，『台灣，每一次都值得拼搏』。」

