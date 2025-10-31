鄭麗文稱「普丁非獨裁者」惹議 黃國昌：期待跟她交換聯合政府意見

民眾黨主席黃國昌受訪。陳祖傑攝



國民黨主席當選人鄭麗文接受《德國之聲》專訪時表示，俄羅斯總統普丁不是獨裁者，是民主選出來的領袖，引發外界議論。對此，民眾黨主席黃國昌今（10/31）天表示，目前跟國民黨討論法案並未牽涉俄羅斯、烏克蘭。他隨後預告週末將舉辦第二場聯合政府研討會，並邀請日本前眾議員分享，他也期待鄭麗文就任黨主席後，雙方能更深入交換意見。

對於鄭麗文表示「普丁不是獨裁者」，黃國昌今天在立法院受訪被問及「是否擔憂未來藍白黨團政策立場上扞格？」他回應，「不會啊」，因為目前跟國民黨團討論的法案沒有牽涉俄羅斯、烏克蘭，也沒有什麼法案牽涉到烏克蘭，每一個政黨、政治人物，對於世界上不同元首或政治人物的評價，那是每一個人的評價負責任的問題。

黃國昌強調，民眾黨團立場一直非常清楚，就是務實、理性、科學，就事論事，去年從國會改革、財劃法、吹哨者保護法、不法關說、棄保潛逃罪、還假於民、軍人待遇條例，這些都是有共同價值、目標在國會合作推動的具體例子。

黃國昌說，至於國會外的合作，目前民眾黨非常負責任、腳踏實地推動聯合政府，週末特別邀請兩個日本學者，其中一人是參與日本首相高市早苗組閣的「日本維新」前眾議員，希望透過日本經驗帶給台灣重要啟示，避免綠營不明究裡的政治人物汙名化聯合政府。

黃國昌表示，希望未來在推動聯合政府的道路上，能夠找到更多願意共同促成願景的政治人物，鄭麗文就任後，也期待跟新的黨主席能夠針對聯合政府理念跟外國實踐經驗大家深入交換意見。

