鄭麗文稱「普廷不是獨裁者」被罵翻 蕭旭岑：川普也說過為何不指責他？

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨新任主席鄭麗文昨天接受「德國之聲」專訪，談到俄烏戰爭，脫口而出「普廷不是獨裁者」。國民黨副主席蕭旭岑表示，今年2月24號，美國總統川普被媒體問到同樣的問題，川普也跟鄭主席一樣的答案，那為什麼我們台灣的這些人沒有去指責川普？

蕭旭岑表示，台灣在俄羅斯有設立代表處，而俄烏戰爭以來，我們也跟俄羅斯買了1500億的石腦油，那請問台灣是不是把俄羅斯當成獨裁國家？ 他覺得重點是鄭主席提示的，就是台灣不能變成烏克蘭，這才是真正的重點。

