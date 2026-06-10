鄭麗文稱「統一公投很難過」！張惇涵引甘迺迪名言：在危急時要捍衛自由

記者楊士誼／台北報導

訪美中的國民黨主席鄭麗文，美東時間8日於紐約亞洲協會（Asia Society）座談會稱，如果現在舉行統一公投，台灣要通過是很難的，但多數人支持兩岸對話。行政院秘書長張惇涵今（10）日表示，政府兩岸政策是「不卑不亢、維持現狀」，會持續堅持下去，他也引用甘迺迪名言「在世界歷史的過程當中，只有少數世代有幸擔負起在危急的關鍵時刻，捍衛自由的使命」回送鄭麗文，直言這是朝野的共同責任。

鄭麗文在座談會上表示，中國並非台灣進步的障礙，台灣的存在也不會挑戰中共正當性，她也指出，若台灣現在舉行統一公投，要通過是很難的，但多數台灣人支持兩岸對話。她也希望川普可以將區域衝突轉為透過對話創造巨大的和平紅利。

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立法院上午由內政、司法委員會聯席審查中選會副主委與委員被提名人共三人，張惇涵會前受訪時表示，從蔡總統到賴總統的兩岸政策很清楚，是「不卑不亢，維持現狀」，這不只是民進黨施政以來的主要重點，也是大多數國人的共識，會一直這樣堅持下去。

張惇涵也表示，有注意到鄭麗文昨天去參觀波士頓的「甘迺迪總統圖書館」，他隨後引用甘迺迪總統的名言建議鄭麗文：「在世界歷史的過程當中，只有少數世代有幸擔負起在危急的關鍵時刻，捍衛自由的使命」，他表示，相信這是每一個台灣人的期盼也是朝野的共同責任。

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