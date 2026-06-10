鄭麗文稱「統一公投很難過」...張惇涵引述甘迺迪名言建議：危急時要捍衛自由
國民黨主席鄭麗文美東時間八日出席紐約亞洲協會（Asia Society）座談會，坦言兩岸分歧逾百年，如果現在舉行公投，台灣要通過和平統一是很困難的。政院秘書長張惇涵今（10）日表示，民進黨兩岸政策很清楚「不卑不亢、維持現狀」，也會一直堅持；他並引述甘迺迪總統一句名言來建議鄭麗文：「在世界歷史的過程當中，只有少數世代有幸擔負起在危急的關鍵時刻捍衛自由的使命。」
張惇涵今日出席立院內政、司法及法制委員會第1次聯席會議，媒體會前問及，國民黨主席鄭麗文在美國有提到，如果要舉辦公投的話，不管是和平統一或獨立都很困難？
張惇涵回應，民進黨執政從蔡總統到賴總統所進行的兩岸政策很清楚「不卑不亢、維持現狀」，這不僅是民進黨施政以來主要的重點，也是絕對大多數國人的期盼跟共識，會一直這樣子堅持下去。
張惇涵再說，至於鄭麗文主席所講的，他有注意到鄭昨天似乎去參觀了波士頓的甘迺迪總統圖書館，他也引用甘迺迪總統一句名言來建議鄭麗文主席，「在世界歷史的過程當中，只有少數世代有幸擔負起在危急的關鍵時刻捍衛自由的使命」，他相信這是每一個臺灣人的期盼，也是朝野的共同責任。
媒體也問，共艦有四艘在臺灣的東部海域，已經非常接近限制區？
「 中國無權在我國的經濟海域進行任何干擾自由航行的行動跟作為」，張惇涵說，外交部已經對此表達過嚴正的譴責，國際社會也高度關注中國在臺海周邊文攻武嚇的狀況。中共的做法不僅危害了我國的主權，也違反了相關的國際法跟國際的公約，我國的海軍、海巡也都嚴密在掌握當中，來確保國人的安全，藍色海疆我們還是寸土不讓。
張惇涵並說，這時剛好立法院在審議預算，今年的預算到現在還在審，已經過了農曆年，過了元宵，過了清明節，下個禮拜就是端午節。此時此刻希望國人能夠支持國軍、支持海巡，也希望立法院朝野政黨能夠支持國軍跟海巡的預算。
（圖片來源：讀者提供、鄭麗文臉書）
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