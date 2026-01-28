鄭麗文稱「美國是恩人、大陸是親人」 喊話：絕不會骨肉相殘

國民黨主席鄭麗文今稱「中國大陸才是我們的親人」。（陳愷巨攝）





中國國台辦今天（28日）宣布，國共兩黨智庫論壇將在2月3日於北京舉辦，聚焦討論兩岸旅遊、產業、科技等議題，共商兩岸關係發展大計。國民黨主席鄭麗文下午主持中常會時表示，「美國曾經是我們的恩人，但中國大陸才是我們的親人」，更稱「我們絕對做不出骨肉相殘的事情」。認為台灣不需在美中之間選擇，希望兩岸和解也能帶來美中和解。

鄭麗文今在中常會發表談話，她指出，如果2028年國民黨執政，保證兩岸會有重見天日的一天。但為什麼民進黨就是要讓意識形態去自我設限、並拉著台灣2300萬人一起陪葬？她直言，國民黨比誰都希望台灣能不分朝野、共同為了兩岸和平攜手合作，鄭麗文也隔空呼籲總統賴清德接受九二共識，「在這樣的認知底下，就能夠開啟兩岸的和平。」

針對下週登場的國共智庫交流，鄭麗文也提及，英國首相施凱爾正踏上中國進行國是訪問，「就連英國都說不需要在美中之間選邊站，台灣也應該如此」，國民黨希望台海和平穩定，為何一定要選擇親中或親美？

鄭麗文進一步指出，日前有位好友向她講述：「美國曾經是我們的恩人，但中國大陸是我們的親人」，中華民國從二戰之後，絕對不會忘記美國的情誼，因為我們不是忘恩負義的人，「但我們也絕對做不出骨肉相殘的事情」，台灣不需要在美中之間選擇，她希望兩岸和解也能帶來美中和解與合作，這樣才是人類之福。

鄭麗文強調，第一島鏈已經不是上世紀冷戰的戰爭前沿，不需要再開啟冷戰2.0，第一島鏈應該是和解的島鏈，從台灣出發、從台海開始，全世界攜手為和平穩定盡一份心力。下週的國共智庫論壇是國民黨跨出成功的第一步，國民黨絕對可以成功為大家避免戰爭、締造和平寫下歷史。（責任編輯：殷偵維）

