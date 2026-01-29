鄭麗文稱「美國是恩人」 張亞中痛罵「奴僕心態」還要求道歉

孫文學校總校長張亞中。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨主持中常會期間，針對國共論壇將於下周重啟，拋出「美國曾是我們的恩人，但大陸是我們的親人」的說法。但孫文學校總校長張亞中今（29日）提出嚴正抗議，抨擊鄭麗文的論述，不僅在歷史事實上站不住腳，在國際政治的現實中，更是嚴重誤判局勢，甚至可能誤導台灣走向高度危險的戰略方向。

鄭麗文昨提出，英國首相睽違8年前往中國展開國事訪問，英國首相並主張不需要在美中之間選邊站，在台灣的我們也應該是如此。她一位好朋友的比喻：「美國曾是我們的恩人，但大陸是我們的親人」。中華民國從二次世界大戰到戰後的台灣，絕對不會忘記美國的情誼，因為我們不是忘恩負義的人，「但大陸是我們的親人」，我們絕對做不出骨肉相殘的事情，所以不需要在美中之間選擇，希望兩岸和解能帶來美中和解與合作，這才是人類之福。

對此，張亞中駁斥稱，必須把話說清楚，美國從來不是任何國家的「恩人」。美國是一個以自身國家利益為最高原則的強權國家，過去如此，今天如此，未來也不會例外。把國際政治中的利益計算，包裝成「感恩敘事」，不但違背事實，更是對台灣極不負責任的誤導，傷害了台灣人民的尊嚴。

張亞中指出，回顧歷史，美國在多個關鍵時刻，並未守護台灣，而是選擇切割、犧牲甚至利用台灣。第一、當中華民國政府在中國節節敗退、局勢急轉直下之際，美國率先發表《對華白皮書》，公開宣告對中華民國政府「不再負責」，為自身政策失敗切割責任，這是美國的止損，對中華民國政府毫無任何恩情；第二，先總統蔣中正堅持捍衛金門、馬祖，將其視為國家安全前線時，美國卻明確表態「不協防金馬」，只願防衛台灣與澎湖，換言之，在美國眼中，台灣的安全是可以被切割、被討價還價的。

張亞中再指出，「台灣地位未定論」正是由美國首先提出，並長期操作的戰略論述工具。其目的是為了保留美國在東亞的戰略模糊空間，卻實質傷害了中華民國的國家地位與法理基礎。美國早期多次以《貿易法》第301條款為工具，對台灣施壓，現在以高關稅壓迫台灣屈服等。

張亞中質問，這樣的美國，何來「恩人」之說？一個把台灣視為提款機、風險承擔者與戰略耗材的國家，怎麼會是恩人？更令人錯愕的是，當美國政要公開將台灣描述為「供應鏈風險區」、「兵凶戰危之地」，急於將關鍵產業搬離台灣之際，台灣內部竟仍有人高喊「美國是恩人」，而提出這種說法的人，竟然還是中國國民黨的主席。這樣的邏輯，這樣的視野，令人難以理解，也令人深感憂慮。

張亞中批評，鄭麗文對美國與國際政治的理解，如此蒼白；論述對外關係，如此輕率，這已不只是膚淺，而是危險。他身為中國國民黨員，也身為關心台灣前途的國民一份子，他必須嚴正表達立場：「美國是台灣恩人」這種如此諂媚說法，像極了一個佃農跪在地上，向壓迫他的主子叩首感恩一樣。這樣奴僕的心態，他無法接受，並對此表達嚴重的不滿、抗議與譴責。他希望鄭麗文即刻收回「恩人說」，並表示道歉。

