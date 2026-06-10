鄭麗文稱「習近平對台有善意」 林佳龍：應該沒人相信
國民黨主席鄭麗文近期率團訪美，並在舊金山僑學界晚宴致詞時表示，「習近平是最後一個對台灣有善意的人」，引發外界討論。外交部長林佳龍今（10日）受訪時回應，中國國家主席習近平對台灣只有企圖併吞的事實，對於所謂善意說法，「應該是沒有人會相信這樣的話」。
鄭麗文美國談習近平善意 林佳龍：中共企圖併吞台灣是事實
鄭麗文近日訪問美國，除出席舊金山僑學界晚宴，也參與亞洲協會座談會。她在會中談及兩岸關係時表示，習近平曾向她表達，理解台灣人民已選擇與中國大陸不同的社會制度與生活方式，但這不代表台灣要走向獨立或者分裂。鄭麗文也稱，只要兩岸同屬一個中華文明、一個中華民族，習近平認為「什麼事都好商量」，雙方歧異可透過恆心與耐心處理。
相關說法也引起美方學界不同看法。據報導，鄭麗文拜會美國智庫「外交關係協會」研究員薩克斯時，薩克斯回應，美國對習近平的對台善意並沒有太多信心。
立法院外交及國防委員會今（10日）繼續審查外交部115年度預算，林佳龍會前接受媒體訪問。對於鄭麗文在美國主張應相信習近平善意，林佳龍表示，中共對台政策長期以來就是企圖併吞台灣，這是非常清楚的事實。
日菲海域談判受關注 林佳龍：不影響台灣主權與漁權
同場受訪時，林佳龍也回應日本、菲律賓啟動專屬經濟區海洋邊界談判一事。日本和菲律賓上月底宣布展開專屬經濟區及大陸礁層海洋邊界談判，外界關注是否影響台灣東部海域及漁權。
林佳龍表示，日菲兩國都已表達，相關談判不涉及第三方，也就是不影響國際法上其他方面應有的權益。台灣與日本、菲律賓都簽有漁權協定，日方也已事前知會台灣。他強調，台灣立場非常清楚，不論是主權、漁權或海洋相關權益，尤其是漁民作業權益，都會獲得確保。
他也批評，中共近期藉日菲談判議題操作台灣東部海域，實際上是假借「執法」之名，行擴張之實。林佳龍重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共無權介入台灣東部海域，也無權處理涉及台灣主權或管轄權的事項。
林佳龍指出，中共擴張行動已不只是破壞現狀，更試圖透過持續作為製造「新常態」，台灣將與理念相近國家共同因應，也呼籲國際社會一起阻止中共軍事擴張，從台海、第一島鏈，甚至延伸到太平洋第二島鏈。
針對國內部分輿論憂心日菲談判恐衝擊台灣漁權，林佳龍表示，外交部必須再次說明，日菲談判不涉及台灣主權及管轄權，重點在於經濟海域漁權議題；日方及菲律賓政府都已表明，不會影響台灣依國際法應有權利。他呼籲外界不要落入中共「假執法、真擴權」的敘事框架，避免成為中共認知作戰的操弄對象。（責任編輯：卓琦）
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