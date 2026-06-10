鄭麗文稱「習近平對台有善意」 莊瑞雄：極度吹捧能帶來和平？

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民進黨團幹事長莊瑞雄今（10日）表示，維繫台海和平還是要有防衛自己國家的決心。（資料照片／李智為攝）

國民黨主席鄭麗文率團訪美期間時表示，「（中國國家主席）「習近平是最後一個對台灣有善意的人」。對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今（10日）回應，極度吹捧習近平會不會帶來和平，要畫上問號，維繫台海和平還是要有防衛自己國家的決心。

民進黨立法院黨團今天上午召開輿情記者會，媒體詢問，鄭麗文訪美在僑宴上提到，習近平是中國最後一個對台灣有感情、有善意的人。莊瑞雄回應，如果因為鄭麗文的吹捧，就會讓中國降低對台灣的敵意，他要給鄭拍拍手，但事情看起來卻不是這樣。

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莊瑞雄說，哪怕鄭麗文對習近平極度吹捧，台灣最大的威脅來源還是中共，極度吹捧習近平會不會帶來和平，仍要畫上三個問號。

莊瑞雄認為，維繫台海和平還是要有防衛自己國家的決心，否則如果朝野之間都用吹捧的話，如何加強防衛台灣的意識。他說，國民黨的主張過去從反攻大陸到一中各表，現在退縮到兩岸同屬一中，一個在野黨黨主席如此輕率地幫台灣2300萬人做決定，莫名其妙。

此外，美國參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）今受訪時說，他沒有安排會見鄭麗文，但全力支持強化台灣防衛，他認為美國國會希望盡力捍衛台灣抵禦中國挑釁。

黨團書記長范雲受訪時說，民進黨團原先對鄭麗文出訪美國表達祝福，政黨彼此雖有不同意見，但出去都是代表台灣，若能深化台美關係，對台灣絕對是件好事，民進黨也樂見其成。不過，鄭麗文迄今的言行，不是與中國統戰人士站在一起，就是發表支持「一中」傷害台灣國家利益的言論

范雲表示，若美國一定層級政治人物不願與鄭麗文會面，民進黨團也能理解。她提及，日前朝野討論軍購特別條例版本時，鄭麗文支持的是金額最低的版本，傷害台美合作的利益，也就是傷害美國的國家利益，美方政黨領袖不想見，應該是一個警訊。她呼籲，國民黨內其他政治領袖正確解讀相關訊號，回歸台灣社會主流民意，強化國防、支持無人機產業才是最重要的事。



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